Lo que ocurre en las horas previas a un concierto es toda una experiencia bastante enérgica, desde el montaje, el sound-check y claro, los rituales de preparación que tienen los artistas antes de salir frente a miles de personas. Y esto último, para el frontman de Foo Fighters, es algo muy importante.

Durante una plática con Mark Hoppus en el podcast After school radio, el cual es parte de Apple music hits, Dave Grohl reveló algunos de los pasos que sí o sí, debe de seguir antes de presentarse en un escenario con Foo Fighters, pues él considera que la experiencia del ritual es crucial.

“Por lo usual, como una hora antes del show, abro un Coors Light y digo, ‘Oh, hello darkness, my old friend…‘ Pero curiosamente, nuestros camerinos siempre están llenos de amigos”, dijo Grohl. Pues, como una gran cantidad de artistas, el estar rodeado de personas cercanas hace más plácida la espera antes de destruir la tarima.

Sin embargo, en estos tiempos actuales donde se limita al máximo la capacidad de cualquier espacio cerrado, esto último ha tenido que esperar, pues no es el mejor momento para estar encerrado en un camerino con 20 y tantas personas.

“Me lo voy a perder. No se nos permite tener gente detrás del escenario en este momento “, dijo. “Pero una de las cosas que amo antes de continuar, es simplemente ser feliz. Estás rodeado de todos tus amigos”.

Y, por último, la actividad que más disfruta antes de salir a rockear es simplemente caminar y apreciar en todo su esplendor el escenario en donde tendrán su presentación, pues según Grohl, es una actividad casi terapéutica: “Así que caminas al escenario riendo. Te sientes feliz cuando subes al escenario. Para mí, esa es la mejor manera de hacerlo”.

Crédito foto de portada: Instagram Foo Fighters