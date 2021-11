A casi veinte años de su debut, el proyecto de Rich Machin decide comenzar esta nueva década con un álbum de versiones a las canciones que dieron forma al gusto musical tanto de él, como de su vocalista estrella: Dave Gahan. Un recorrido a través de distintas épocas musicales, con temas de compositores como Neil Young, Bob Dylan, Cat Power, P.J. Harvey, Rowland S. Howard y Mark Lanegan, entre otros. El proyecto británico presenta Imposter, un álbum con 12 canciones que confirma la gran capacidad musical y vocal de sus integrantes. En una charla a través del ciberespacio, Machin no da los pormenores.

TXT:: Jacobo Vázquez

Me llama la atención el título del álbum, ¿cuál es la ventaja de ser un impostor cuando haces música?

Puedes ser cualquier persona que quieras. No es real, es falso.

¿Cómo decidieron hacer este álbum de versiones?

Llegamos con una lista de canciones con las que teníamos ganas de trabajar, y de esa lista decidimos cuáles nos gustaban más. Teníamos como 29 al principio, se fueron reduciendo hasta llegar a las 12 que integran el álbum.

Indudablemente son grandes canciones, ¿cuáles serían los elementos que hacen que una canción sea una gran canción?

Eso es algo que tiene que ver con cada persona, lo que te signifique una canción a ti. Tiene que ver con el lugar donde la escuchaste por primera vez, eso crea memorias. Y cuando la vuelves a escuchar te hace regresar a ese lugar. Aunque eso no necesariamente la hace una gran canción; el lugar y el momento crean algo muy personal.

Sé que es difícil, pero de esta selección de canciones, ¿cuál considerarías que es una gran canción?

Para mí sería “No dark yet”, de Bob Dylan. La primera vez que la escuché fue como, “¡wow, qué buena es!”. No recuerdo muy bien los otros temas del álbum donde viene esa canción, sólo sé que no dejaba de escucharla. Estuve a punto de grabarla hace quince años, pero decidí no hacerlo. Creo que esperé el momento adecuado, tenía miedo de no hacerlo bien. Ahora estoy muy feliz con el resultado.

¿Crees que hay un elemento que una a las canciones que escogieron, algo que las conecte entre sí?

Algunas sí y otras no. Por ejemplo, “Strange religion” y “Desperate kingdom of love” podrían estar interconectadas.

¿Es este álbum una imagen de los tiempos que estamos viviendo con la pandemia?

Lo hicimos antes de la pandemia, queríamos lanzarlo en el 2020, justo cuando la pandemia nos detuvo. Nos sentamos a esperar por casi dos años.

Me parece un álbum con un mood muy nocturno, ¿estás de acuerdo?

Completamente. La mayoría del trabajo lo hicimos durante la noche, un momento de mucha creatividad. También bebimos más.

Aparecen muchas canciones de diferentes décadas, excepto de los años 80, ¿por qué?

Porque los años 80 apestan, son un vacío cultural en películas, libros y música. No hay nada bueno en los 80. Quizás los Talking Heads hicieron buenos discos entonces.

Se nota un cambio en la forma de cantar de Dave en este álbum, tanto que hay momentos en que no estuve seguro de que fuera él quien lo hiciera.

Eso tiene que ver con la libertad que tuvo, hizo lo que quiso. Si quería ser Elvis, podía serlo; si quería ser Mark Lanegan, podía ser Mark Lanegan. Grabamos una canción al día y al terminarla se acababa la sesión. De esta forma él podía ser alguien diferente cada día.

Curiosamente el otro día estaba escuchando Exciter, de Depeche Mode, y “Good night lovers”, el último tema del disco, me recordó mucho a este nuevo trabajo de Soulsavers.

No estoy muy familiarizado con ese álbum. Sé que es el que sigue a Ultra. Tendría que escucharlo para ver. Aunque creo que no hay una conexión consciente, quizá para Dave sí.

El incluir una canción de Rowland S. Howard me recuerda a bandas como The Birthday Party, las cuales fueron una anomalía en los años 80.

Me encanta esa canción. Hablábamos de los años 80: me gustan las bandas que fueron rarezas. Por ejemplo, Jane´s Addiction con Nothing´s shocking. Y sí, todo el trabajo de Nick Cave, ya sea con The Birthday Party o con los Bad Seeds me resulta particularmente interesante.

Sé que es difícil en estos momentos, debido a las circunstancias que estamos viviendo, pero ¿podemos esperar un tour con este nuevo álbum?

En un principio esa era la intención, de alguna forma por eso retrasamos el lanzamiento hasta que llegó un punto en que no pudimos esperar más. No sabemos si haremos un tour, son tiempos inciertos.