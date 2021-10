Una vez más, Dave Gahan, frontman de Depeche Mode, y Soulsavers harán equipo, ahora para crear sus propias versiones de canciones que han marcado su vida.

Este nuevo material, más que un disco de covers, ha sido señalado como una colección de “re-interpretaciones” que promete incluir temas de “todos los géneros y períodos de la historia”, que de una u otra forma han tenido un especial significado para ambos artistas. Titulado Imposter, el álbum será lanzado el próximo 12 de noviembre a través de Columbia.

Hablando del nuevo proyecto, en un comunicado Dave Gahan comentó: “Cuando escucho las voces y canciones de otros artistas, principalmente la manera en la que las cantan e interpretan las palabras, me siento en casa. Me identifico con ellas. Me reconfortan más que cualquier otra cosa”.

“No hay ni un sólo artista en el álbum que no me haya conmovido. Sé que hicimos algo especial y espero que la demás gente lo sienta y los lleve en un tipo de viaje, especialmente a las personas que aman la música y lo han hecho durante años”, agregó el vocalista de Depeche Mode.

En total, son 12 las canciones que Dave Gahan y Soulsavers trabajaron desde un estudio ubicado en Malibu, California. Entre el repertorio se incluye “The desperate kingdom of love” de PJ Harvey, “Not dark yet” de Bob Dylan, “A man needs a maid” de Neil Young, “Strange religion” de Mark Lanegan y “Always on my mind”, la cual fue popularizada por Pet Shop Boys pero que también llegó a ser interpretada por Elvis Presley y Willie Nelson.

Si bien tendremos que esperar a noviembre para escuchar el álbum completo, este viernes 8 de octubre obtendremos un breve adelanto con la versión de “Metal heart” de Cat Power. Así que mantente muy al pendiente y ve pre-ordenando Imposter dando click aquí.

Créditos foto de portada: Spencer Ostrander.