Darkside: un amasijo sonoro delicioso e impredecible

Nicolas Jarr nos ha tendido su embrujo sonoro desde hace mucho tiempo, tanto en solitario como lo que hace junto a Dave Harrington a través de Darkside; a ambos les encanta tender una maraña psicodélica sobre la que bordea un guitarra serpenteante… todo ello existe en los primeros cortes que anticiparon la llegada de Nothing.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

La continuación de Spiral del 2021 se antojaba como una consecuencia totalmente lógica de un proyecto que ya alcanza 12 años de existencia, pero es la aparición de “American References” lo que vino a dinamitarlo todo y a volver a colmarnos de emoción… considerando, además, que se trata de un corte en el que podemos apreciar a cabalidad la aportación de Tlacael Esparza como percusionista.

Ahora Darkside es un trío que quizá influenciado por el origen californiano de su nuevo miembro recurre al español (algo no raro en Jarr que creció en Chile), pero con un acento latino que antes no permeaba en su sonoridad; “American References” es un tema mestizo… uno que podría emanar de un Santana Cyborg o bien del repertorio de The Mars Volta.

Nothing es un tercer asalto sublimado… su poción musical se ha enrarecido todavía más y eso hace su efecto… “Graucha Marx” y su devaneo entre lo experimental y una base kraut algo low-fi. No se detiene un solo momento todo ese juego técnico que apuesta por las variaciones inesperadas, tal como ocurre en “Are You Tired? (Keep on Singning) y las dos partes de “Hell Suite”.

Aquí hay soul mutante, electrónica downtempo y apertura de miras, aplicada a 9 cortes libérrimos que desparraman groove por doquier y que nos hacen imaginar al trío improvisando en el estudio en un pleno e intenso estado de trance.

Darkside se dan chance de acudir al funky setentero en “S.N.C” y que todo tenga sentido… Darkside hacen un amasijo sonoro delicioso… Darkside son una maraña creativa extraordinaria.

