El álbum debut de Darkside -la pareja formada por el chileno Nicolás Jaar y el multiinstrumentista norteamericano Dave Harrington– fue uno de los más contundentes e impactantes de lo que va del siglo XXI; Psychic (Matador Records) fue editado en 2013 y fue descrito por el New York Times como: “el soundtrack de una película sci-fi perdida de David Lynch”.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

La pareja -que se conociera en Providence, Rhode Island-, tocó bastante (con un memorable boiler room incluido) antes de que cada uno volviera a su actividad individual, que ha sido mucha; Nicolás editó 5 discos solistas y dos colecciones haciéndose llamar Against All Logic, mientras que Dave dio más de 300 conciertos con el grupo que lleva su nombre y colaboró (en vivo y estudio) con gente como Yuka Honda, Angel Deradoorian, The Master Musicians of Jajouka y Nels Cline (Wilco), entre otros.

Luego continuaron juntos editando Spiral, que apareció hasta 2021, y que comenzó a ser gestado desde el 2018, a partir de un impulso que sintieron los músicos: “cuando nos reagrupamos fue porque realmente ya no podíamos esperar más para volver a hacer sesiones de improvisación juntos”.

Este 2022 van a sorprender a sus seguidores con el primer concierto juntos en 8 años, que se dará en el otoño, cuando suceda el tan esperado Primavera Sound Los Angeles, arribando al continente americano.

Para calentar el ambiente han soltado “Ecdysis!”, un tema que proviene de las sesiones de grabación para la segunda entrega; y como a Darkside les encanta hacer las cosas a su manera, este sencillo tiene una duración de seis minutos y medio, y es conducido por la voz de Nicolas Jaar y la sinuosa guitarra de Dave Harrington.

Cuando la pareja rememora aquel encuentro en una casa rentada en las cercanías de Flemington, New Jersey, precisan: “Hacemos cosas en esta banda que nunca haríamos por nuestra cuenta. Darkside es como el tercer ser en la habitación que simplemente existe cuando hacemos música juntos”.

“Ecdysis!” es un viaje hipnótico… un ticket rumbo al trance en el que todas las cosas parecen crepitar; conservar ese aire psicótico convertido en música que les asiste de que se reunieron a dejar que fluyera el inconsciente.

