Danny Trejo, el inconfundible actor de Hollywood ha contando su experiencia al conocer a Charles Manson mientras ambos se encontraban cumpliendo condena en la cárcel.

Danny recientemente publicó sus memorias en una novela llamada Trejo: my life of crime, redemption and hollywood, aquí se recapitulan grandes e importantes momentos en su vida y uno de esos tiene que ver con la vez que conoció a Charles Manson; a quien no se imaginaba como el que sería uno de los asesinos en serie más famosos del mundo.

Su encuentro ocurrió en 1961, 7 años antes de los asesinatos que lanzaron a Manson al ojo de todo el mundo. Según escribió Danny, en ese momento el tenia 17 años: “Mientras esperaba que me enviaran a Tracy, había un chico blanco grasiento, sucio y escuálido en el condado”.

Trejo describió a Manson como “un pequeño debilucho hábil. No era un matón. No era un matón. Pero tenía la jerga de prisión y cárcel “. Durante el tiempo que sirvieron juntos en prisión, Danny recuerda que Manson era muy bueno para hacer sesiones de hipnosis.

“Si ese chico blanco no fuera un criminal de carrera, podría haber sido un hipnotizador profesional”, escribió. “Alguien que fuera a escuelas secundarias y ferias estatales para lograr que la gente subiera al escenario y actuara como gatos y esas cosas”, finalizó.

Crédito foto de portada: Instagram Danny Trejo / EFE