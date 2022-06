Tras su presentación en Coachella, Danny Elfman está de regreso con enormes noticias: pronto lanzará un disco de remixes con colaboraciones muy especiales.

Este material, titulado Bigger. Messier, encuentra a diferentes artistas creando su propia versión de las canciones de Elfman, convirtiendo el álbum en una bomba de géneros y estilos que nunca pierde su línea central. Entre los invitados se encuentran Xiu Xiu, Trent Reznor, HEALTH, Zach Hill de Death Grips, Kaitlyn Aurelia Smith y Squarepusher. Además, como adelanto hoy se liberó la colaboración con Iggy Pop.

“Al comienzo de Bigger. Messier. le pedí lo mismo a todos los artistas: ‘exprésame a través de tus propios ojos’. No sólo me sorprendieron los artistas que querían participar, sino que me quedé completamente impresionado por lo que todos aportaron. Hay una enorme cantidad de diversidad representada en todo momento, y no podría estar más emocionado de anunciar el disco con la versión de Iggy de “Kick me”, que no sólo sirve como una reinvención de la canción vocalmente, sino también instrumentalmente. Este disco se convirtió en un placer de experimentar y renunciar al control de mi propio trabajo de una manera que nunca antes había hecho”, expresó Danny Elfman.

“Kick me”, que desde un inicio ya era un thrasher, tuvo un giro punk con la voz de Iggy Pop, quien entre las frenéticas cuerdas de Elfman gruñe y arrastra las palabras de una forma bastante salvaje. Este remix ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, para que corras a echarle un vistazo.

Bigger. Messier de Danny Elfman se lanzará en diferentes formatos el próximo 12 de agosto, pero por el momento ya puedes pre-ordenarlo dando click aquí.

Foto de portada tomada del Facebook del artista.

DANNY ELFMAN Y TRENT REZNOR SE UNIERON PARA CREAR UNA NUEVA VERSIÓN DE “TRUE”