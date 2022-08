Danny Brown está de regreso con un nuevo sencillo titulado “Winter”.

La primera vez que Brown dio a conocer este tema fue durante un episodio de su podcast Your mom’s house, pero fue hasta ahora que por fin la liberó en streaming. Cabe destacar que por ahora la canción sólo se encuentra disponible en SoundCloud y no se sabe si quizá más adelante llegue a otras plataformas digitales.

“Winter” viene con un poderoso beat que equilibra la tensión entre las percusiones que están por estallar para llevarnos al clímax y los salvajes instrumentos de viento que se sienten como una versión moderna de la fórmula de Wu-Tang Clan; todo mientras Danny Brown lanza reflexiones personales.

Éste es el primer sencillo en solitario que Danny Brown lanza en tres años. Su último álbum de estudio uknowwhatimsayin¿ fue publicado en 2019 y desde entonces, el músico se ha enfocado en construir su propio sello, aunque lo vimos colaborar en el EP This thing of ours 2 de The Alchemist y hacer un cover de “Freak on a leash” de Korn.

Esperamos pronto tener nuevas noticias sobre sus próximos planes musicales, pero por ahora, acá te dejamos “Winter”:

Foto de portada tomada del Facebook del artista.

