El año pasado Zoé nos sorprendió con Reversiones, un disco que celebra 20 años de música con el apoyo de artistas como Porter, Meme, Ximena Sariñana, Caloncho y otros. Hoy la cantante y compositora Daniela Spalla toma su turno, realizando su propia versión de uno de los clásicos de los de “Love”: “Veneno”.

TXT:: Pamela Pérez

Así es. Daniela Spalla transforma la amargura del veneno en un néctar musical inigualable con arreglos de bossa nova, jazz, funk y electrónica. Por eso charlamos con ella en un paisaje de jacarandas, para que nos contara acerca del tema.

¿Cómo fue tu acercamiento a Reversiones?

Llamé a la disquera y solicité participar en el proyecto Reversiones porque Zoé me gusta mucho. Conocí a a la banda cuando llegué a México en 2013 y desde entonces me enamoré de ella. La elección de “la canción ideal” para interpretar estaba abierta, así que me acerqué a mi manager y de aquí partimos: ¿cuál es esa canción con la que en los shows los fans explotan? La respuesta: “Veneno”. Luego Pablo Stipicic aportó ideas, sonidos, caminos de producción. Fue una buena oportunidad para meternos al estudio, él en Chile y yo en México.

Antes de “Veneno” lanzaste “Provincia Remix”, un tema incluido en Puro teatro. ¿De qué manera lograste aportar un nuevo aire a dicho tema y sumar a Nico Cotton? ¿Le dijiste quédate un ratito más?

Para el remix de “Provincia” nos juntábamos Nico y yo por Zoom a escribir; él tocaba el piano y yo le mandaba audios de voz. Así, ida y vuelta, en una hora teníamos un tema. Nico es el productor del momento en Argentina, está trabajando con muchos artistas y yo tenía ganas de darle “Provincia”, ya que durante el lanzamiento del disco no tuvo su espacio.

Nos llegaste a contar que el encierro ha significado para ti un crecimiento enorme; cambiaste hábitos y desarrollaste otros. ¿Has mantenido tus rituales?

Continúo habitando un espacio para conocerme más. El encierro me agarró en un momento profesional y personal donde ya necesitaba un cambio. Ha sido un camino de búsqueda y justamente“Veneno” es un guiño a esta travesía. Se empieza a materializar algo nuevo.

Por último, ¿qué espera Daniela Spalla este 2021?

Uno de mis objetivos es compartir música y convivir. Porque la música es un arte colaborativo. No quiero perder ese hábito.