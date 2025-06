Daniela Huerta: “El amor es una herramienta revolucionaria con potencial para transformar la sociedad”

Daniela Huerta (sintetizadores análogos, instrumentos electrónicos, computadora) es una compositora que llegó a la música proveniente del mundo de la pintura y la escultura, de donde se graduó en Fine Arts, en la Universidad de Londres. Fue allí donde comenzó a introducir sonidos en sus instalaciones. El sonido, dice, le llegó “más como un material que por la música en sí. Esta siempre me encantó desde muy chica; tuve una banda de rock en Guadalajara, pero fue mucho después, al salir de la Universidad, que me empezó a interesar el sonido”.

En 2010-2011, Huerta se trasladó a Berlín. El cambio de ciudad afectó su manera de entender la música porque “Berlín es como un laboratorio en las artes, especialmente en la música. Al llegar allí me conecté con la música de otra manera, empecé a coleccionar vinilos y a interesarme en todo tipo de música: del mundo, jazz, experimental y empecé a investigar qué había detrás de la música, quién era la persona que la estaba haciendo”.

Esa colección de discos comenzó a usarse en los clubes y así fue como se convirtió en DJ aunque, confiesa, nunca le interesó la música dance sino tener narrativas sonoras que no estuvieran impuestas por un ritmo. Fue entonces que pensó que el momento de producir había llegado. Cuenta: “Empecé a producir y allí se me abrió otra dimensión, la de la producción. Al principio me fue difícil, pero también fue rendirme un poco a eso y hacerlo muy intuitivo, tal cual como lo hice con mi manera de mezclar. Me di cuenta de que lo mío, tanto a la hora de tocar discos, como de producir, tiene mucho que ver con narrativas, lo que me interesa y gusta es contar historias: story telling. Escribir historias sonoras”.

En 2018 rodeada de músicos en Berlín, decidió dejar paulatinamente pintura y escultura y comenzó a producir música. “Empecé a hacerlo ⎯señala⎯ con sintetizadores tanto análogos como en la computadora. Empecé mucho con el modular, osciladores, empecé a estudiar la síntesis modular, eso me encanta. Fui probando y me di cuenta de que tampoco es que tenga que ser música o haber estudiado música para producir piezas sonoras. En ese entonces no creí que pudiera llegar a producir un álbum, eso se fue dando con la experiencia, con experimentar y confiar en el oído”.

El encuentro de quien esto escribe con la música de Daniela Huerta se dio vía Bandcamp con Her feedback (2021), que ella lo considera su debut discográfico. La composición se integraría un par de años más tarde a la obra Women painting women, pieza sonora presentada durante la exhibición Peintres femmes, 1780-1830 (Naissance d’un combat) en el Museo de Luxemburgo, en París. Women painting women cuenta con la colaboración de otras mujeres, entre las que podemos mencionar a Lucrecia Dalt, Mabe Fratti, Sandrine Nicoletta, Camille Mandoki, Soft Pink Blush y Mieko Suzuki, entre otras. “Esta exhibición fue como un retrato de aquellas mujeres sin reconocimiento y que mostraron otra fase de lo podían pintar. Entonces, el curador me dijo que por qué no invitaba a otras mujeres compositoras que de alguna manera respondieran a esta exhibición”.

Le pregunto a Daniela por la relación existente, si es que la hay, entre Hive rise y su colaboración con Vincent Moon (A live cinema performance). Responde: “Son muy diferentes. Vincent Moon hace películas relacionadas con religiones o el folclore del mundo; trata de grabar danzas o cantos locales, pero él nunca sabe lo que va a tocar. Esa grabación es una improvisación de imagen con sonido. Hive rise, por su parte, es una colaboración con Ash Fure que hicimos en un festival en Berlín, en 2019. Ella trabaja mucho con subwoofers y con objetos que les lanza y crea una especie de escultura sonora en vivo”.

El camino que inicia en una universidad londinense alcanza un primer clímax en 2024 cuando Daniela Huerta lanza Soplo (Elevator Bath), su primer álbum en forma, el cual surge de la producción de un par de filmes para el cineasta colombiano Iván Argote: Levitar y Le fond de la Seine. “Luego de un tiempo ⎯comenta⎯ escuché los dos soundtracks e hice una tercera historia mía que es Soplo, que sí tiene que ver con el agua”.

Coincidentemente, el día de esta entrevista, Huerta Ensamble (Concepción y Daniela Huerta) puso a circular Live at 316 Centro, el sucesor de Aqva, debut de esta dupla aparecido en 2023. Ellas se conocieron hace varios años en la CDMX donde tocaron por separado; ambas se sintieron atraídas por el trabajo de la otra y la colaboración-improvisación se dio de manera orgánica y, en palabras de Daniela, Aqva “ya está un poco alejado de lo que estamos haciendo ahora. Tiene que ver con cómo nos escuchamos hoy. Mientras más tiempo pasamos juntas, hay más entendimiento y más escucha, porque el escucharse el uno al otro no pasa tan rápido, es un ejercicio. Concepción y yo ya estamos más ejercitadas en la escucha de la una a la otra, entonces la manera de responder es más íntegra”.

Además de esta colaboración al lado de Concepción, Daniela tiene otro proyecto multimedia llamado Koaxula ⎯del cual no ha salido la música⎯ con la colombiana Natalia Escobar, donde trabajan con seis bailarinas y realizan una coreografía de látigos.

“Trabajo mucho con mitología, empecé a estudiar los mitos porque me interesan mucho en el aspecto ficticio y tambén como ésta es un puente para entender el inconsciente colectivo. Llevo muchos años investigando mitos, porque también me gusta mucho la Psicología y la psique desde una mirada jungiana. Empecé a estudiar los arquetipos mitológicos y uno de los que más me ha fascinado de toda la vida es Coatlicue. Estuve muy metida con ese arquetipo y con esta performance de Koaxula, hicmos una pieza llamada ‘Deslenguadas’, que es un mito basado en las fuerzas femeninas serpentinas, muy inspirada en Coatlicue y a partir de ahí escribimos un mito el cual presentamos como una coreografía: seis bailarinas, una vocalista y con el uso de látigos como instrumentos sonoros que presentamos en Mutek México“.

Si bien los años recientes de la vida creativa de Daniela Huerta han estado dominados por el sonido, sus inclinaciones multimedia persisten alrededor y ya prepara su siguiente proyecto, el cual está relacionado con la mitología. “En mayo ⎯señala⎯ voy a hacer una residencia a EMS, en Estocolmo. Voy a grabar un disco que se llama La voz de Feyt. Quiero escribir un mito de una voz ficticia, que nos viene a recordar las palabras, el significado perdido acerca del amor. Del amor a nivel más humano como la empatía, del amor como la compasión, del amor de estar ahí para el otro. Hay una escritora que se llama Bell Hooks que escribió Todo sobre el amor y me hizo entender que estamos muy desconectados de lo que en realidad es el poder del amor y cómo es una herramienta revolucionaria y tiene mucho potencial para transformar la sociedad y transformarse uno mismo. Quiero hacer una investigación de cómo se ha transformado el amor a partir de años pasados hasta ahora y como hay tanta separación en este momento en el mundo, me llama la atención de qué manera estamos percibiendo el amor. En La voz de Feyt, a través de un sueño, ella recolecta distintos fragmentos de lo que es el amor y nos viene a narrar una historia que tiene que ver con muchas voces, es como una voz colectiva”.

Huerta se convertirá en Feyt y hará de narradora con su voz, aunque, dice, “no creo que sean palabras, necesito encontrar justo mi voz. El sonido tiene la capacidad de transmitir muchas lenguas a la vez, por supuesto que el peso de las palabras es muy grande cuando las hay. Mi trabajo personal tiene que ver con la historia, hago mucha investigación antes. Hace un año y medio o dos, hice una narrativa de una tribu que se llama los Selk’nam, una tribu de Tierra de Fuego, Chile, que me fascinó. Es una tribu extinta por un genocidio, tenía unas rituales muy brutales y como no dejaron muchos artefactos, todo lo llevaban al cuerpo, entonces tienen una manera de pintarse muy impresionante. Tuve una conexión muy fuerte con ellos y sentía la necesidad de hablar de ellos, entonces me hice el personaje y hablé de su historia, pero también de cómo me resuena a mí”, finaliza Daniela Huerta.

