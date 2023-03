Daniel Srz se confiesa, “No importa dónde”

Te presentamos a Daniel Srz, cantautor proveniente de Guadalajara. Quizá lo recuerdes porque llegó a formar parte de la banda Suárez, sin embargo ese viaje quedó atrás y hoy día el músico nos presenta una nueva faceta; ¿más madura? Podría ser, aunque no habría que confundir el término con el arribo a una zona de confort, sino todo lo contrario. “No importa dónde”, el sencillo que el artista trae entre manos, lo demuestra.

Es común sentirse solitario, sin que importe hallarse rodeado de gente. Vaya, a veces el sentimiento llega a pesar de estar con tu propia pareja. Sólo ocurre. De pronto no se pertenece a lugar alguno, y todo luce ajeno, distante. Claro, en el fondo existen deseos de salir de dicho estado, evadir el insomnio y el ruido que no deja escuchar con claridad; urge dejar de esconderse. Es complejo el asunto, y justo eso trata Daniel Srz en “No importa dónde” (Lovrecs, 2023), un sencillo grabado al lado del productor francés Jack Lahana, en el estudio Hippocampus, en París.

Lahana, te subrayamos, es un viejo amigo de León Larregui. De hecho ha sido parte de fundamental en la definición de su perfil como solista. En ese sentido, otro francés metió mano en “No importa dónde”, se trata de Victor Mechanick, quien actualmente trabaja con Adán Jodorowsky. El resultado: un pop alternativo de texturas sintéticas y alma orgánica que se desnuda ante nuestros oídos despacito, a su ritmo, tal como hacen las escenas que terminan clavándose en la memoria.

Con todo esto detrás, ¿qué esperas para disfrutar del video de “No importa dónde”?