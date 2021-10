A unos cuantos días del estreno de No time to die, la última película de Daniel Craig como James Bond, el actor será honrado con una estrella en el Hollywood Walk of Fame.

Si bien es un hecho que Craig ha acumulado muy buenas películas en su filmografía, su trabajo como el agente secreto 007 siempre estuvo a otro nivel y es justo por eso que, con su despedida de este icónico personaje, el inglés quedará inmortalizado en el Paseo de la Fama ubicado en Hollywood, California.

Según informó Variety, la estrella de Daniel Craig será develada el día de hoy (6 de octubre) durante una ceremonia presentada por Nicole Mihalka, presidenta de la Cámara de Comercio de Hollywood. Además, el evento también incluirá especiales discursos de Rami Malek, quien interpreta al villano Lyutsifer Safin en No time to die, y de los productores de la franquicia Michael G. Wilson y Barbara Broccoli.

Esto convierte a Daniel Craig en el cuarto actor de James Bond que recibe este honor. Incluso, su estrella estará ubicada en el 7007 Hollywood Boulevard, a lado de la de Roger Moore, quien de 1973 a 1985 dio vida al icónico agente secreto.

Anunciando la noticia, Ana Martínez, productora del Hollywood Walk of Fame, comentó: “Daniel Craig es un ícono cultural británico, al igual que James Bond, el hombre al que ha interpretado en cinco películas del 007. Estamos encantados de colocar su estrella de terrazzo en el Hollywood Walk of Fame, junto a la estrella de otro actor que también interpretó a James Bond, Roger Moore”.

Recuerda que No time to die ya se encuentra disponible en salas de cine.

Foto de portada tomada del Facebook de la película.