En medio del huracán emocional que nos ha dejado la pandemia, valientemente Daniel Craft ha lanzado dos álbumes en 2020, así que platiqué con él para saber más sobre el proceso creativo, el trabajo que hubo para lanzar estas obras y sus planes futuros.

Feliz y Sombras son los discos con los que Daniel Craft responde a sus fans en estos tiempos oscuros, luego de recién lanzado Sombras tuve una llamada telefónica con el cantante que dejó como resultado esta entrevista:

–Sombras es tu segundo disco en este año pese a la pandemia ¿consideras que este ha sido un año prolífico en tu carrera?

Pues sí ha sido un buen año, no diría prolífico porque siento que este año trajo muchas consecuencias, y varias de estas canciones ya estaban hechas desde el año pasado. Pero si siento que ha sido un año muy productivo para mí.

-Este disco tiene tanto un lado pop, pero a la par muchos dejos de oscuridad ¿de dónde te nutriste para dar vida a estas canciones?

Me nutrí de la vida diaria, de todo, experiencias personales, libros películas, de todo un poco.

-¿Consideras que las canciones tienen un hilo conductor entre si?

Un poco, o sea, el hilo conductor sería más la estética de visto. No sé como todo tiene una una misma Por misma línea en cuanto a producción, todo los mezclé yo. Tienen una ambientación muy parecida. Las letras son, pues, como de desamor y como decías, son un poco sombrías, el arte también.

Como que todo todo va junto, todo tiene un poco de sentido, las conexiones que se van creando ya con todo ahí, y pues sí, si hay una conexión en el sonido de todas las canciones.

-¿A quién le dedicas “Tragaluz”?

A nadie en particular, no es para una persona,, “Tragaluz” una canción que salió ya casi como año y medio o dos años, habla de no estar seguro, o quizá sí estar seguro de que la la persona con la que está saliendo está haciendo las cosas mal, y como que le intentas decir “yo ya sé que estás haciendo las cosas mal, pero no me quieres hacer caso”, es un poquito una rola de exigencia a la otra persona diciéndole “quizá debes de cambiar”.

-Me gustó mucho el concepto de “Dibujos de Plutón” ¿cómo le diste vida a esto?

Fue una canción que si fue para alguien en particular, tenía como una fecha de entrega y la tuve que acabar super rápido, por lo que hice la letra en un par de horas, y fue una de las primeras canciones de este disco, el concepto se me ocurrió porque la canción tiene muchas guitarras psicodélicas e interesantes y me provocaban pensar en el espacio, y la persona a la que se la dediqué dibujaba.

A veces simplemente hay ideas medio locas que pueden aplicar y así que decidí intentarlo, dándole vida a “Dibujos de Plutón”.

-¿Cuál crees que es el reto más grande de lanzar música en tiempos de pandemia?

Es el no poder presentar en vivo del disco de ninguna forma. Así que la comunicación no es igual Pero, pues hay otros medios muy chidos, es que te permiten y dan espacio.

Esto me ha dado más tiempo para concentrarme en hacer música, así que ahí hay una ventaja, un tiene más tiempo para grabar, pero lo más difícil es no poder tocar.

-La pandemia y el encierro te han causado algún bloqueo creativos y si es así ¿cómo has podido enfrentarlo?

Pues fíjate que no tanto, no me he bloqueado, todo me lo tomo muy tranquilo. También es que el estudio lo tengo en mi casa y en el momento en el que me siento hostigado, que ya no quiero estar ahí, pues, hago otras cosas y después regreso. Como que hay un balance muy sano, entonces no, no ha habido al momento bloqueos.

-Si pudiéramos volver a hacer conciertos en estos momentos ¿con quién de la escena nacional te gustaría compartir escenario?

Con muchos, admiro a muchas bandas, me gusta mucho Rey Pila, Little Jesus, Daniela Spalla, los Plastics Revolution, hay varias banditas que me gustan mucho con las que siento que podría compartir.

-En tiempos difíciles con falta de conciertos ¿qué puede hacer una persona normal, un fan tuyo que lee esta entrevista, para apoyar a sus artistas favoritos?

Siguiendo a tus artistas favoritos en redes, las redes ahorita son la clave de todo en tiempos de pandemia, ahí te puedes enterar del trabajo de los artistas, los toquines, cuando sacan música, videos.

Así que ser un seguidor más puede ayudar mucho.

Seguramente muy pronto tendremos más música nueva de Daniel Craft, quien como bien comentó no para de crear música, y afortunadamente ni el encierro ni el estrés en tiempos de coronavirus le han provocado un bloqueo creativo.