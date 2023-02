Daniela Díaz Costas arrancó con su carrera musical al cumplir 19 años de edad. Entonces se decía que lo suyo era bedroom pop; sin embargo su música iba desde ahí mucho más allá. Su segundo álbum, Posdata (El Volcán Música, 2023) es prueba fiel de lo escrito. “Dejé muchas cosas atrás: mi familia, mis amigos, una relación… Me desahogué: quería dejar claro que en este nuevo momento iba a hacer lo que yo quisiera, ser yo misma”, cuenta Dani, como para que vayamos entendiendo a qué se refiere cuando canta.

Los antecedentes de Posdata para la nacida en Vigo comienzan cuando decidió mudarse a la capital española, en 2020. Una aventura definitiva en su inspiración, pues “tras un año en Madrid, me di cuenta que muchas de mis nuevas amistades en realidad no eran más que relaciones superficiales. Y me invadió un profundo sentimiento de soledad”. Con esto a cuestas, Dani se aventuró a experimentar “más a nivel de producción”, dejando así que “las melodías y las armonías son tan reconocibles como antes”.

Así, para Posdata Dani decidió trabajar de nueva cuenta con su aliado en la producción de Veinte: Aarón Rux. Tenía que ser así: la dupla ha llamado la atención la Latin Alternative Music Conference (LAMC) de New York y de publicaciones como Rockdelux, Vogue Spain, Icon y Mondo Sonoro. Es decir, Dani es ya todo un referente del pop centennial. Una fama que con Posdata recoge frutos en temas como “Nubes”, “Una vez y nunca más“, “No te voy a mentir” y “Códigos”, por mencionar sólo algunos títulos de la decena que el disco incluye.

A la fecha, Dani ha colaborado con personajes de la talla de La La love You, Colectivo da Silva, Inner Cut y Oscar Antón. Su sonido resulta confesional y al mismo tiempo desenfadado. Es como escuchar un secreto en medio de la pista de baile, mientras brindas y das vueltas bajo luces estroboscópicas. ¿Ya le diste una oportunidad?