Hija de dos integrantes de Aerolíneas Federales, y adoptada bajo el cobijo de El Volcán Música, la compañía de Javier Liñán, todo un capo en la música indie en España. dani está fusionando la nostalgia del pasado con los sonidos del ahora.

El mes de julio dani debutó con su álbum veinte, luego de lanzar algunos sencillos como adelanto. Desde una España que está echando a andar sus conciertos de nuevo, y que muestra un panorama prometedor, tuve una videollamada para conocer más de su música, história personal y propuesta.

-Luego de algunos sencillos, estrenaste un álbum, platícame ¿cómo fue para ti hacer tu primer disco de larga duración?

Hombre, pues para mi fue una suerte poder sacar un disco, porque la verdad es que las canciones que componen veinte, las hice a lo largo de varios años y fue a principios del año pasado cuando comencé a trabajar con Aaron, con el productor, que sin darme cuenta todo estaba cogiendo forma, y sin darme cuenta, estábamos armando el disco.

Entonces fue un proceso bastante guay que pasa por diferentes fases, pero de la mano del Volcán Música, además que que para mí son como mi familia, me siento súper arropada y en súper buenas manos. Así que mejor imposible, con mucha emoción, a pesar de las circunstancias en las que ha tenido que salir. Pero bueno.

-¡Cómo fue que llegaste con Liñán, que es un personajazo y alguien a quien quiero mucho?

Oh vaya, lo conoces, mira, yo estudié Publicidad y Relaciones Públicas y tenía que hacer las las prácticas de la carrera. Entonces, me dijo mi madre: “bueno, tengo un amigo que se llama Liñán que tiene una compañía, que está buscando justo una becaria” y no sé que tanto, así que entré a trabajar para hacer las prácticas de universidad.

Ya ahí siempre en los ratos libres agarraba la guitarra y ahí descubrieron mi faceta de artista, pero bueno llegué ahí para hacer mis prácticas.

-¿Qué tan fácil o difícil es hacer música desde Vigo hoy en día? me llama la atención porque en México si no estás en una de las tres grandes ciudades, no pasa nada con tu carrera.

Por una parte, nada difícil, porque tenía una emoción y una ilusión para hacer las cosas, que para mí, ir a Madrid, aunque me pegase las mayores paliza en tren y de dormir en colchones de amigas medio deshinchado en el suelo.

A pesar de eso, para mí era un gustazo ir a ver a la gente, grabar, trabajar. Entonces la verdad es que lo llevé superbien. Hombre, sí que fue un poco una aventura de de ver donde dormía cada día. No podía planificar mucho a largo plazo porque sabía que tenía que bajar a Madrid a hacer esto, hacer lo otro. Entonces fue una experiencia muy chida y vamos deseando que se vuelva a repetir.

No tengo ni una sola queja.

-Para este disco tú hiciste las canciones y Aaron Rux te produjo, ¿cómo fue esta experiencia, de quizá más allá de trabajar tú sola con tus canciones y la guitarra, tener a un guía en quien apoyarte?

Pues sí, yo todas las canciones hasta ahora, las componía con la guitarra e igual también algo con el piano, pero casi siempre sólo con la guitarra. Y yo tenía mis canciones en acústico, con guitarra y voz, justo cuando estaba finalizando mi tiempo de prácticas en el Volcán Música, uno de los músicos del volcán Fran de Los Nastys, llevaba la programación de una sala de Malasaña típica de Madrid, de conciertos entonces, como sabía que yo tocaba, me dijo “bueno, pues el día X tengo un hueco, así que si te apetece vente a tocar”. Y yo no podía decir que no.

Entonces hice un concierto en acústico y vinieron, pues algunos músicos del Volcán Liñan, otra gente que trabaja en el Volcán y entre ellos vino Aaron y él siempre dice que ese día algo este iluminó y que le apetecía mucho trabajar conmigo y con mis canciones y encima Aaron y yo nos llevamos genial. Nos entendemos súper súper bien. Así que ahí empezó todo ese día, gracias a Fran que me dejó tocar en esa sala.

-Tu música tiene un dejo de nostalgia, una nostalgia muy peculiar que suena a canciones de otros tiempos, pero en contraparte las bases y la producción suenan muy frescas y modernas ¿a ti como creadora cómo te gusta conceptualizar tu música si se trata de ponerle etiquetas?

Me cuesta muchísimo definirlo con un único concepto, porque creo que el sonido y todo el disco en general es una mezcla de un muchas cosas diferentes. Pero yo creo que algunas palabra que lo define es sentimental, porque al final describe un poco mi mundo interior.

No puede ser mi mundo interior, otra forma de definirlo. Y luego creo que tiene un toque fresco, pero también con toques y guiños bastante melancólicos al pasado, no sólo temporal, sino también musical.

Yo creo que es diferente, sensible y novedoso.

-Vienes de una familia musical, tus padres son Rosa Costas y Silvino Díaz de Aerolíneas Federales, ¿recuerdas alguna opinión o feedback que te hayan dado ellos de tu trabajo en la música?

Al respecto, de mi música, sobre el resultado final de las canciones, que les gusta mucho, me apoyan muchísimo. Están súper contentos, además de que esté con el Volcán.

Pero sí que me han dado muchos comentarios y muchas advertencias del mundo en el que me meto y de lo difícil que es, ya no solo vivir de la música, sino también sobrevivir.

Eso es lo más difícil de todo. Entonces, en ese sentido, Ellos siempre han estado muy encima, saben que la música es mi vocación y que frente a eso no hay nada que hacer., más que educarme para que tenga una segunda opción, y que si quiero implicarme mucho con la música está genial, pero también que sea consciente del futuro que augura todo este mundo, y que no sepa disfrutar con cabeza y que tengan los pies en la tierra, siempre.

-A un mes de haber lanzado este disco, que salió en un momento peculiar y difícil para toda la humanidad ¿cuál es la mayor satisfacción que te ha dado?

Para mi una satisfacción muy grande, porque yo desde pequeño soñé con tener un disco, y es un orgullo para mí, no sólo haber podido sacar el disco, sino haber trabajado por este disco yo, porque al final, llega El Volcán para trabajar por mi carrera.

Por haber insistido, pude tocar y gracias a eso Aaron vino y todas las cosas fueron fruto de un trabajo previo, de un esfuerzo anterior. Entonces, que todo esto ha tenido su recompensa y luego, encima que haya podido hacerlo con El Volcán Música, que los quiero a todos un montón.

Es una suerte hoy en día poder sacar un disco con tanta confianza en la gente con la que lo trabajas, y luego, obviamente, después del momento tan duro que se está viviendo, sobre todo el sector de la cultura, de la música. Los sellos, los promotores, los artistas.

Entonces que aún después de todas las condiciones Liñán haya querido apostar por mí y haya querido que mi disco saliera adelante es todavía más orgullo y una satisfacción.

-Pensando a futuro ¿tienes ya pensado o montado un show en vivo para presentar este álbum?

Por suerte aquí ya están empezando a hacer los primeros conciertos de nueva normalidad, de sillas, mascarillas, gafas de sol. Ya hice un par y tengo un par más previstos, por ahora tengo una presentación, muy sencilla, voy yo con un bajista y otra chica que que suelta las bases, y yo toco la guitarra y teclado.

Pues sí, que ya estamos planeando algo un poco más bueno, algo diferente para cuando podemos hacer la presentación oficial en Madrid, ahora en septiembre y cositas bastante chidas que vienen. Claro, si todo esto no vuelve a empeorar.

-¿Además de la música te gustaría incursionar a futuro en otra expresión artística?

Siempre tuvo un poco esa inquietud, pero estos días como que estoy segura de que quiero seguir indagando en ella y es formarme en interpretación, es algo que me llama mucho la atención. Obviamente, la música es mi principal vocación, pero yo creo que son dos cosas que van muy ligadas, que es una formación súper útil para para mi artísticamente en todos sentidos, así que creo que pronto, muy pronto, empezaré igual a indagar más en ese ámbito del arte también.

Ya tienes una propuesta fresca que está fusionando el pasado de cantantes como Jeanette o Jane Birkin, con bases que suenan a la música de hoy, esta amalgama seguro nos traerá muchas sorpresas más en un futuro, así que vale la pena no perderle la pista a dani.

Si te gustó lo que hace dani, puedes descubrir a Tatiana Hazel.