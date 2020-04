La pandemia por COVID-19 nos ha quitado muchos conciertos y estrenos. Sin embargo también ha empujado a otros artistas a compartir música nueva para deshacernos del aburrimiento de la cuarentena. Tal es el caso de Dandy Warhols, quienes lanzaron su álbum Tafelmuzik Means More When You’re Alone.

Y sin duda alguna con este podrás matar mucho tiempo de ocio, ya que su duración total es de cuatro horas. Así es, cuatro horas sin parar de música de estos genios. Que de acuerdo con el sitio oficial de la banda, viene de su baúl y es “perfecto para las largas horas de reclusión que actualmente nos encontramos teniendo.”

Tafelmuzik Means More When You’re Alone lo puedes comprar ya a través del Bandcamp de la agrupación. En donde está a la venta por 11.11 dólares que incluye streaming ilimitado a través de la app de Bandcamp y la descarga de alta calidad en formatos MP3, FLAC, y más.

De igual forma explicaron que del precio total de cada compra del álbum, un dólar será destinado a la fundación Sweet Relief. La cual se encarga de ayudar a músicos y demás trabajadores en la industria musical que enfrentan enfermedades, discapacidades y problemas relacionados con la vejez.

Además de que recordemos que por la cuarentena, la industria musical es una de las que más afectada se ha visto. Así que ahorita la ayuda que podamos darles es de mucha importancia, ya sea en este caso, comprando su álbum, escuchándolos en streaming, adquiriendo algo de su merch oficial o incluso haciéndoles donaciones directamente.

Sólo dos canciones del nuevo álbum de The Dandy Warhols están disponibles gratuitamente, 10mg edible y zia rolls another. Te las dejamos a continuación: