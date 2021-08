Ojo aquí, porque si no tienes plan para este sábado 28 de agosto, nosotros te tenemos una opción a la que no podrás negarte: la proyección de Dancer in the dark en el Complejo Cultural Los Pinos.

Estrenada en el 2000, esta película se convirtió en una de las más polémicas de la filmografía de Lars Von Trier. Si bien con ella logró obtener una Palma de Oro en el Festival de Cine de Venecia y posicionarse como uno de los directores de cine independiente más aclamados, también fue la obra que lo catapultó dentro de la lista de cineastas con denuncias de acoso sexual.

Dancer in the dark fue protagonizada y musicalizada por Björk. Pero de igual forma que con Von Trier, la cinta marcó un contraste en la carrera de la islandesa, ya que el haberla hecho acreedora de un Oscar por Mejor Canción Original, le costó salud mental y su retiro del mundo cinematográfico durante dos décadas.

Desde sus filmaciones, cuenta la leyenda, que la película contó con un sinfín de problemas entre el director y Björk. Pero no fue sino hasta muchos años después que la islandesa hizo una denuncia pública en contra de Lars Von Trier por el acoso sexual que sufrió durante el rodaje, misma que el director negó en varias ocasiones argumentando que “es una buena historia, pero falsa”.

Son muchas las historias que rodean esta película pero de una forma u otra se ha convertido en un must de cualquier cinéfilo. Así que si aún no la has visto, ésta es tu oportunidad, ya que además, la proyección de Dancer in the dark en el Complejo Cultural Los Pinos será totalmente gratuita.

La cita será en punto de las 8:00 p.m. pero te recomendamos llegar con tiempo porque el cupo será limitado con el fin de apegarse a las nuevas normas de sanidad por la pandemia. No olvides tu cubrebocas.