Damon Albarn ya prepara el que será su segundo álbum solista The nearer the fountain, more pure the stream flows, y como adelanto compartió el sencillo “Royal morning blue”.

El nuevo track evoca los primeros materiales que el cantante publicó con Gorillaz, con un ritmo efervescente que fluye en un paisaje sonoro entre tonos contrastantes de luz y oscuridad. Si bien “Royal morning blue” presenta su debida dosis de melancolía, el tema se posiciona hasta ahora como el más movido y enérgico que hemos conocido del disco.

De acuerdo con un comunicado, la canción fue escrita y grabada durante el tiempo que Damon Albarn estuvo en Islandia, teniendo como fuente de inspiración su invernal océano y el maravilloso momento en el que la lluvia se convierte en nieve. El sencillo ya se encuentra disponible en plataformas digitales y además, el músico publicó una versión en vivo.

Hablando de la creación de “Royal morning blue”, el también integrante de Blur y Gorillaz comentó: “Por eso la canción comienza con ‘rain turning into snow’, porque es ese momento, ese sentimiento. En toda la oscuridad que hemos experimentado, eso fue algo tan hermoso y positivo”.

“Royal morning blue” se une a “Polaris”, “Particles” y “The nearer the fountain, more pure the stream flows” como los primeros adelantos de este nuevo material discográfico en solitario que Damon Albarn lanzará el próximo 12 de noviembre a través de Transgressive.

Pre-ordena el álbum dando click aquí.

Foto de portada tomada del Facebook del cantante.