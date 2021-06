Damon Albarn ha revelado que su próximo disco como solista ya está en camino y para acompañar la noticia compartió el primer sencillo que tiene el mismo título del álbum: “The nearer the fountain, more pure the stream flows“.

El pasado material de Damon como solista lo pudimos escuchar en 2014 con Everyday robots, el cual estuvo promocionando un par de año en algunas partes del mundo antes de meterse de lleno al estudio con las últimas producciones de Gorillaz y sus proyectos alternos.

Albarn recientemente firmó con el sello discográfico Transgressive records para lanzar este nuevo disco, además durante su participación en la edición virtual de Glastonbury presentó un par de temas; los cuales ya sabemos que serán parte de su tercer material como solista.

De acuerdo a una charla entre el artista y el medio NME, este disco empezó a ser concebido desde 2019 con la intención de ser un proyecto orquestal y una experiencia totalmente en vivo. Damon también comentó que obtuvo inspiración por la grandeza de algunos paisajes en Islandia, lo que ha dado como resultado un álbum con 11 canciones.

Según Albarn, el nombre de su disco está inspirado en un poema de John Clare titulado Love and memory y este describe su LP como ” una exploración más a fondo los temas de la fragilidad, la pérdida, el surgimiento y el renacimiento”. The nearer the fountain, more pure the stream flows llegará el 12 de noviembre.

