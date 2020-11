Hace unos días Damon Albarn compartió su pensar acerca de lo que ha pasado con los conciertos en estos últimos meses durante una entrevista con Sky News. Durante esta charla se habló de lo importante que es el tener música en vivo. El líder de Gorillaz comentó que es una prescripción contra el estrés ocasionado por el COVID-19.

El líder de Gorillaz dice que las bandas no tendrían porque tener limitaciones legales para poder tener presentaciones en vivo si es lo que realmente quieren hacer. “Nadie debería ser obligado a hacer nada, pero si la gente está dispuesta, de alguna manera podemos hacer que funcione para que todos se sientan cómodos y participen”.

La idea de empezar a adaptar la música en vivo durante esta época de confinamiento lleva sonando desde hace muchos meses. Incluso algunas bandas como The Flaming Lips o The Chainsmokers han podido llevar a cabo algunas presentaciones manteniendo la distancia social, lo cual resultó en un completo éxito. Sin embargo, si la curva de contagios sigue en aumento no podría ser del todo seguro volver a los viejos días, ya que no se podría garantizar la seguridad de nadie.

“Estamos tratando de preservar la salud de todos en este momento con tanta pasión que no debemos ignorar la música en vivo en esa receta”. comentó Albarn.

Además, Damon aprovechó para hacer visible su enojo con el gobierno del reino unido ante el mal manejo de la pandemia y como le han quitado muchísimo valor a las artes durante estos meses.

Albarn pronto tendrá la oportunidad de actuar en vivo, aunque sin audiencia, cuando Gorillaz presente Song Machine Live. La transmisión en vivo global verá a la banda tener tres presentaciones “en vivo y directamente desde Londres” el 12 y 13 de diciembre.