Damon Albarn reveló que muy probablemente, estando de tour, llegó a comer carne de mono y de perro.

Recientemente el frontman de Blur y Gorillaz tuvo una especial aparición en el podcast de Alan Carr, Life’s a beach, en donde estuvo platicando un poco sobre cómo es su vida de gira y las cosas que ha vivido en otros países.

“Quizá pude haber comido perro en Corea y también creo que, accidentalmente, llegué a comer mono en Nigeria. Me dieron una sopa de pimienta y una pequeña mano flotó en ella. ¡No era mi intención!”, comentó Damon Albarn.

De igual forma, el cantante reveló que el platillo más extraño que ha probado fue en China, en un restaurante especializado en ranas que tenía métodos de sacrificio inusuales.

“Un camarero apareció con un cuenco de plástico con ranas vivas y dijo ‘elige tu rana’. Puse mis dedos en el cuenco, saqué la rana y él inmediatamente la tiró al pavimento y la noqueó”, agregó Albarn.

Recuerda que Damon Albarn anda de estreno con un nuevo material discográfico en solitario, titulado The nearer the fountain, more pure the stream flow. Encuéntralo en todas las plataformas digitales.

Foto de portada tomada del Facebook del artista.