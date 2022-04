¿Qué tendrá el cantautor de Seattle, Washington, que conserva el afecto duradero de sus seguidores y el aprecio de la crítica especializada? Damien Jurado suele ser un tanto parco en su forma de producción, recurre a arreglos precisos, pero sigue diciendo las cosas a su modo y tiene unas letras de una poesía lacónica… he ahí lo que lo mantiene vigente y le da un lugar.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

A sus 49 años, tiene una discografía larguísima que roza ya la veintena y que apenas el año pasado registró un miembro más… The Monster Who Hated Pennsylvania, pero Damien no se sabe estar quieto y ya prepara a un sucesor, que llegará en formato digital el próximo 24 de junio.

Ha elegido a la canción “Taped In Front Of A Live Studio Audience”, que tiene un poco más de peso de la batería y el bajo, para presentar y adelantar lo que será Reggae Film Star, su decimoctavo álbum de estudio.

Damien Jurado preparó una docena de temas junto al productor Josh Gordon, una misión que durante mucho tiempo realizará su querido y extrañado Richard Swift, quien falleció hace poco.

Reggae Film Star será editado por Maraqopa Records, que debe su nombre a un sitio inventado por el arte de un músico infatigable y que es su Macondo personal.

