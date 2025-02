Damaris Bojor sigue en estado de gracia con “No es el final”

Hace casi un año -días más, días menos- en la terraza de la sala C3 de Guadalajara se presentaba Damaris Bojor como parte de la Feria Internacional de la Música (FIM), que entre sus objetivos principales tiene el impulso del talento emergente. Y allí estaba una chica de sombrero y botas… falda que completaba un outfit norteño 100%.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Acompañada de un grupo de jovencitos que no le pedía nada a Carlos y José o a Ramón Ayal y los bravos del norte mostró una propuesta que conoce a la perfección la tradición country de los Estados Unidos, pero que también se nutre de las norteñas de la vieja escuela.

Un año después, Damaris Bojor se encuentra en ese momento de gracia en que despliega un talento puro y prístino que la acompaña por naturaleza; hasta queda como anécdota su firma con un importante corporativo de representación… ella está en ese mismo momento en que emergieron Juan Cirerol y Lázaro Cristóbal Comala… es un instante perfecto y hay que disfrutarlo.

Mientras se encamina a su debut en álbum no ha dejado de sacar canciones sueltas y ahora tenemos la deliciosa oportunidad de escuchar “No es final”, que da continuidad a lo que se llamará Folkpirana y de la que es su cuarta entrega.

“No es el final” es una canción lenta… por supuesto, una canción de amor. La voz de Damaris fluye aguda y sedosa; yo he dicho que me hacer acordar de June Carter, amigos expertos me señalan que es már cercana a Sierra Ferrell.

Procedente de Hermosillo, Sonora, Bojor posee un encanto enorme, que se potencia por ese toque tan vintage que emana de las cuerdas. “No es el final” es otro acierto… gran calidad letrística e instrumental que se encauzan para engrandecer músicas con mucha raíz e historia.

