Damaris Bojor: “Mi música tiene nombre y apellido, Regional Folkpirano”

Folkpirana es el título del álbum que Damaris Bojor está preparando. Un apelativo que, según la misma sonorense explica, claro define la impronta que ésta defiende, debido a que aloja “música que tiene nombre y apellido: Regional Folkpirano, pues tomo elementos de lo campirano y del folk, tanto musical como líricamente”. Una buena forma de aproximarse a lo descrito es “No es normal”, el sencillo que, con tuba y cuerdas de por medio, pone a la cantautora en un sitio que habría que ir calificando con atención.

“Me gusta la tranquilidad, tener cerca la playa y el desierto, que es muy bonito aunque haya mucho calor. La sierra también me gusta mucho, y la gente. Cuando estás en contacto con tanta diversidad sí hay una apreciación de por medio”. Damaris Bojor habla así de su tierra natal, Hermosillo, Sonora, recordando al tiempo sus primeros contactos con la creación musical; “de niña escribí canciones, casi balbuceos, hasta que en la adolescencia participé en un concurso con un tema que hablaba de aprovechar la juventud, de no perder el tiempo en cosas que no valieran la pena para no arrepentirse en el futuro de haber tomado malas decisiones”

Definiéndose a sí misma como una “joven sin arrepentimientos”, Bojor advierte que la sinceridad es básica para encarar la vida y, de paso, la composición. “Decir la verdad es lo más fácil, no hay de otra. Si estás fingiendo algo que no eres, en cualquier momento saldrá la realidad, alguien te va a cachar. Parece que es complicado, pero es lo más sencillo: ser sincero. Es duro es llegar a ese punto, aunque una vez que estás allí dices, bueno, es lo que hay”. De tal manera, aparentar no forma parte de la personalidad de Damaris, y eso se nota en su cancionero, ya sea cuando se mira a sí misma o se asoma a las vidas de otros. “Soy autora de canciones, tanto para mí como para otras personas, y mi aproximación a los sentimientos siempre es sincera. Al escribir se puede, o se debe, tomar inspiración de la vida misma, de diversas historias y sentimientos; pero no creo que yo tenga que escribir sólo de mis vivencias, ¿sabes?”.

Respecto al perfil de su temario, la norteña afirma categórica: “mi música sí que tiene nombre y apellido: Regional Folkpirano. O sea, entra dentro del regional mexicano. Es un subgénero donde tomo elementos de lo campirano y del folk, tanto musical como líricamente. Hablo de paisajes, de identidad, de la vida en el campo; uso armónica, pedal steel, ciertos acordes; y también están la docerola y los requintos. Humildemente a este género le puse así porque la misma gente me decía que sueno familiar pero al mismo tiempo nueva”. Con esto como raíz, Bojor piensa poner bajo la luz Folkpirana “y luego quiero una gira. Me gustaría internacionalizar mi carrera. Ya he tocado en Estados Unidos y Canadá, pero busco hacerlo de forma más masiva, yendo también en España y Latinoamérica”.

Mientras el futuro nos alcanza, aquí esta Damaris Bojor y “No es normal”:

*También te puede interesar: Juan Cirerol: “Tuve que rehabilitarme para integrarme a la sociedad”