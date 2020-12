Daft Punk ha lanzado una nueva edición de lujo de la banda sonora que hicieron para TRON: Legacy en todas las plataformas de streaming, con canciones que nunca antes habían estado disponibles en dichas plataformas.

El dúo francés fue el encargado de realizar el soundtrack de la película, que se lanzó en 2010. Si bien todas las rolas de esta nueva edición siempre han estado disponibles de alguna forma, nueve de ellas solo se lanzaron en formato de vinilo o como exclusivas en varias tiendas digitales como iTunes.

TRON: Legacy – The Complete Edition se lanzó el pasado 18 de diciembre, a 10 años y un día después del lanzamiento original de la película. Las últimas nueve canciones de la colección de lujo son nuevas para la mayoría de los fanáticos del grupo.

En agosto, se confirmó que TRON 3 estaba en proceso y que se buscaba a Daft Punk para hacer nuevamente la banda sonora. El presidente encargado de la música y las bandas sonoras de Walt Disney Studios, Mitchell Leib, dijo que se había reunido con el manager de la banda y que era “lo primero y lo correcto” para ver si entraban de nueva cuenta en el proyecto.

“Lo primero y lo correcto es traer de vuelta a Daft Punk y ver si quieren regresar… Ni siquiera sabemos quién dirigirá todavía. Tenemos la esperanza de que Joe Kosinski regrese y haga otra. Muchas cosas tienen que caer en los lugares correctos “.

La lista de canciones es la siguiente:

“Overture”

“The Grid”

“The Son Of Flynn”

“Recognizer”

“Armory”

“Arena”

“Rinzler”

“The Game Has Changed”

“Outlands”

“Adagio For TRON”

“Nocturne”

“End Of Line”

“Derezzed”

“Fall”

“Solar Sailer”

“Rectifier”

“Disc Wars”

“C.L.U.”

“Arrival”

“Flynn Lives”

“TRON Legacy (End Titles)”

“Finale”

“Sea Of Simulation”

“Encom Part II”

“Encom Part I”

“Round One”

“Castor”

“Reflections”

“Sunrise Prelude”

“Father And Son”

“Outlands, Part II”

