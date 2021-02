El frontman de Tame Impala, Kevin Parker, estuvo hablando sobre el impacto y todas las emociones que tuvo al enterarse de la separación de Daft Punk.

El dúo parisino anunció su rompimiento el pasado 22 de febrero con un video publicado en redes sociales. El mundo entero ha estado reaccionando ante la noticia y recientemente Kevin Parker fue quien abordó el tema durante una plática con Matt Wilkinson de Apple Music.

Hablando sobre cómo fue la primera vez que escuchó a Daft Punk, el cantante comentó: “Creo que estaba sentado frente a televisor, cuando era niño, viendo videos un sábado por la mañana.”

“Creo que fue ‘Da Funk’. Casi recuerdo la primera vez”, agregó. “Entonces no me gustaba mucho ese tipo de música, pero definitivamente se me quedó grabada en la cabeza. Yo estaba como ‘¿qué es esto?”

Tras esto, Kevin Parker continuó explicando lo que sintió al escucha la noticia de la separación de Daft Punk: “Es decir, supongo que no me esperaba ponerme tan emocional como lo estaba.”

“Especialmente porque vi el video que lanzaron, ese tipo de cosa de ocho minutos, que creo que ya ha estado en una película suya, obviamente recontextualizado para que anunciaran su separación, pero realmente me conmovió”, comentó.

“Me pregunto que fue lo que los motivó a hacerlo y anunciarlo, porque obviamente no han lanzado nada desde Random Access Memories”, dijo. “Fue casi como cuando escuchas que alguien ha muerto. Sé que obviamente no es tan trágico como cuando muere alguien, pero ese tipo de conmoción.”

Foto de portada tomada del Facebook de Daft Punk.