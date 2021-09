Se ha anunciado el lanzamiento de After Daft, un nuevo libro sobre la historia y el impacto que tuvo Daft Punk en la industria musical.

A inicios de este año recibimos la triste noticia de que el dúo de french house se separaba para comenzar una nueva etapa en sus respectivas carreras solistas. Sin embargo, la huella que dejaron juntos en el mundo fue bastante fuerte y es por eso que el autor Gabriel Szatan ha puesto manos a la obra para la creación de un libro que promete envolvernos en la historia de Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem Christo.

Hablando de este gran proyecto y el impacto de Daft Punk en la cultura de la música dance, el escritor explicó: “Daft Punk se sienta en el panteón del pop junto a Prince, Talking Heads, Kate Bush, Stevie Wonder, Kraftwerk, Missy Elliott, David Bowie o cualquier visionario que quieras nombrar”.

“Más allá de hacer discos alegres, hay innumerables sub-narrativas convincentes que fluyen dentro y fuera de su carrera: Alive 2006-07 fue tan importante para la música dance como la aparición de The Beatles en 1964 en The Ed Sullivan Show lo fue para el rock and roll. ¿Qué cambió después en la forma en la que respondemos a los conciertos? ¿Los Maestros fueron lo suficientemente reconocidos por sus contribuciones? Y ¿cómo Daft Punk mantuvo el anonimato en un momento en que el internet borró la privacidad de todos los demás?”, continuó Gabriel Szatan.

Por último, el autor de After Daft agregó: “Estoy emocionado de sacar todo esto a la luz, además de defender cómo, a lo largo de 28 años, la música realmente sonó mejor con ellos”.

Si bien aún no hay una fecha de publicación definida, el plan es que el libro After Daft llegue en algún punto de 2023 a través de John Murray Press / Hachette UK.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.