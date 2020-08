Spotify reveló recientemente un top 20 de las canciones más escuchadas del verano a nivel mundial, en donde “Rockstar” de Roddy Ricch y DaBaby encabeza la lista, mientras que “Blinding Lights’ de The Weeknd, se adueñó del segundo lugar.

En el top 20 tambien figuraron artistas como Harry Styles con su famosa canción “Watermelon Sugar”, Dua Lipa con “Break My Heart” y Drake con “Toosie Slide”.

“Rockstar” de DaBaby registró más de 380 millones de reproducciones globales en Spotify durante este verano, mientras que “Blinding Lights” de The Weeknd obtuvo 340 millones de oyentes, estas cifras fueron contabilizadas entre el 1 de junio y el 15 de agosto de 2020.

“Sabía que Rockstar iba a ser un éxito mientras creaba el disco”, dijo DaBaby a través de Music Week. “Pero ver al mundo convertirse en un éxito global es una sensación increíble. ¡Dios es grande!”

A continuación, te dejamos la lista de las 20 canciones más escuchadas del verano a nivel mundial:

1. Rockstar by DaBaby featuring Roddy Ricch

2. Blinding Lights by The Weeknd

3. Roses – Imanbek Remix by Saint Jhn

4. Savage Love (Laxed – Siren Beat) by Jason Derulo and Jawsh 685

5. Watermelon Sugar by Harry Styles

6. Death Bed (Coffee For Your Head) by Powfu, Beabadoobee

7. Rain On Me by Lady Gaga featuring Ariana Grande

8. Toosie Slide by Drake

9. Breaking Me by Topic, A7S

10. Dance Monkey by Tones And I

11. Ily (I Love You Baby) by Surf Mesa featuring Emilee

12. Don’t Start Now by Dua Lipa

13. Party Girl by StaySolidRocky

14. Blueberry Faygo by Lil Mosey

15. Break My Heart by Dua Lipa

16. Stuck with U by Ariana Grande featuring Justin Bieber

17. Someone You Loved by Lewis Capaldi

18. Mamacita by Black Eyed Peas, J. Rey Soul, Ozuna

19. La Jeepta – Remix by Anuel AA, Brray, Juanka, Myke Towers, Nio Garcia

20. The Box by Roddy Ricch