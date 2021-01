Cyborg, el papel interpretado por el actor Ray Fisher tal parece haber sido eliminado de la próxima cinta de The Flash, esto debido a los múltiples problemas en lo que el actor se ha visto envuelto en contra de Joss Whedon y el CEO de DC, Walter Hamada.

Ray Fisher debutó hace un par de años como Cyborg en la cinta de La Liga de la Justicia, la cual fue dirigida por Zack Snyder y Joss Whedon; con este ultimo director el actor presentó una queja el año pasado sacando a la luz que Joss Whedon era un pésimo director, racista y que tenia una pésima actitud con todo el cast de la cinta.

Ahora, hay nuevas noticias sobre su próxima participación en el DCEU. Según el medio The Wrap; un cameo como Cyborg había sido ofrecido al actor a mediados del año pasado cuando los planes para The Flash comenzaban a tomar forma. No obstante, debido a que públicamente juró no trabajar nunca más en proyectos desarrollados o involucrados con el ejecutivo Walter Hamada, su participación en la película ha sido eliminada.

Walter Hamada, que se unió a Warner como presidente de las películas de DC en 2018, no tuvo participación alguna dentro de la fallida Liga de la Justicia. Sin embargo, Ray Fisher lo señaló como un protector “peligroso”; ya que trata de encubrir la situación que fue investigada sobre la producción de ese filme de 2017.

Las cosas seguramente no quedarán en esto, pues Walter Hamada apenas extendió su contrato para continuar siendo el presidente de las películas de DC; donde se esta buscando entrar en una etapa que prevé lanzar seis producciones al año, cuatro en cines y dos en HBO Max. Ray Fisher regresará como Cyborg en el Snyder Cut de Liga de la Justicia que llegará a la plataforma en marzo de este año.

Foto propiedad de DC