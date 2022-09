Siguiendo el lanzamiento de Jueves (Sony, 2019), El Cuarteto de Nos regresa a nuestro país para presentar en vivo las nuevas canciones que integran Lámina once (Porfiado Records, 2022), decimoséptimo trabajo de estudio que contó con lanzamientos previos como: “Fiesta en lo del Dr. Hermess” (2021) y “Rorschach” (2022), temas que que definen el ánimo del disco entero. La siguiente, es una charla con Roberto Musso, líder y guitarrista del combo fundado en 1980, en Montevideo -junto a su hermano Ricardo-, quien profundiza en los motivos que dieron pie a una grabación que abre nuevas e interesantes posibilidades para el grupo.

TXT:: Joel Rodríguez

Lámina once brinda una buena oportunidad para analizar el pasado, presente y futuro de la humanidad, como en “Frankenstein posmo”, que muestra cómo actualmente, el ser humano está más solo que nunca de forma emocional.

¡Está buenísimo el análisis! Va por varias puntas, lo que percibes de tomar personajes históricos e incluso de otras dimensiones, como Pandora y Judas, personajes bíblicos en “Chivo expiatorio”. Me parecen interesantes esos paralelismos a través de siglos, seguimos teniendo los principales problemas tan vigentes como siempre. Lo del “Frankenstein posmo”, como bien decís, es esa criatura creada por el Dr. Frankenstein en el libro de Mary Shelley, que era un monstruo tan solitario como cualquiera de nosotros ahora, y está retratado en un montón de canciones. No es casualidad que el arte del disco esté basado en el test de Herman Rorschach, psiquiatra y artista plástico de hace más de un siglo.

El disco propone una vida examinada, de algún modo están confrontando a su audiencia y por eso me parece importante profundizar en su último sencillo, “Rorschach”.

Es retroalimentación que me motiva a escribir, igual el público en los shows, que se enciende con ese tipo de letras, se siente identificado, viviendo una historia dentro de la canción, de la que son el personaje. Me llama la atención y me emociona mucho la cantidad de gente joven a la que llegamos, uno pierde la noción de eso, pero si vas a nuestros shows, el 85% de los espectadores tiene menos de 25 años, hay un montón de adolescentes cantando canciones que, desde mi punto de vista, son más complejas, alejadas de lo superficial, digamos que tienen un montón de puntas para descifrar. Quizá falta que la gente sienta que le están cantando desde la parte psicológica o filosófica y no sólo desde lo cotidiano.

Es interesante lo de las audiencias más jóvenes, porque, “Flan”, otro tema del nuevo disco, hace referencia -a manera de homenaje- a la canción de protesta de América Latina de los últimos 60 años.

El estreno en vivo de la canción será en México, estamos ensayándola para el concierto del Teatro Metropolitan y veremos como reaccionan. Me pareció lindo y arriesgado al mismo tiempo, utilizar un flan como metáfora poética, creo que era lo más indicado, es interesante eso de lo tembloroso y lo inestable del flan físicamente, y en nosotros como sociedades latinoamericanas, porque está picante en la calle, es ese caos que se pinta en general y la contrapartida del omnipresente, que es el tipo ese que se está riendo mientras se come el flan, desde una perspectiva totalmente diferente a la realidad que está sucediendo. La canción me gusta por el equilibrio que tiene con tantos ingredientes, musicalmente es muy potente, tiene esa parte rockera y no es casualidad que la línea con la que abre sea: Estoy esperando que cambie el mundo.

¿Cuál fue el punto exacto en el que supieron que lo más adecuado para las canciones era trabajar con dos productores distintos?

Cada uno tiene su mundo y es fuerte en el. Héctor Castillo es un productor venezolano radicado en Brooklyn desde hace un montón de años, ha trabajado con Gustavo Cerati y David Bowie, es más cercano al rock alternativo, tiene un sonido más guitarrero. Eduardo Cabra, “Visitante”, es un productor multi género, va más por la fusión de ritmos, que también es genial como él trabaja. Se nos ocurrió con el trabajo anterior, porque trabajamos con cuatro personas diferentes: con Héctor, Eduardo, Juan Campodónico de Uruguay y Camilo Lara de México, por eso quisimos repetir la experiencia, de hecho, queríamos hacerlo con más productores, pero por el tema de la pandemia no se pudo. Trabajar con más de una cabeza, con influencias diferentes o de diferentes países, me parece que le da una riqueza única a la música, lo que hizo mucho más rico al disco.

¿Es el momento más indicado, para lanzar éste trabajo bajo su propio sello?

Creo que sí, todo este tiempo pandémico, todas las personas del mundo, nos replanteamos un montón lo que queríamos hacer y lo que no y que, a pesar de volver a la normalidad, habría un montón de cosas que uno querría cambiar. Fue un momento de reflexión y de planes realizados. Hemos trabajado con las discográficas más grandes, desde Sony y Warner a EMI y hemos tenido siempre una relación excelente en todo aspecto, lo que nos sirvió mucho para desarrollarnos fuera de Uruguay, pero nos pareció que es momento de disponer de nuestro tiempo y lanzamientos e invertir en lo que nos parecía adecuado, por eso el experimento.