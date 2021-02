Charla Virtual acerca de Cuando las Mujeres Fueron Pájaros de Terry Tempest Williams.

La escritora Terry Tempest Williams creó este libro a partir de los diarios que le heredo su madre.

“My mother’s journals are paper tombstones”; “My mother’s journals are the power of absence”; “My mother’s journals are the power of presence”

La madre pidió a Terry de no leer los diarios sino hasta después de su muerte.

Cuando las Mujeres Fueron Pájaros es publicado en México por Ediciones Antílope con una traducción de Isabel Zapata quien junto a Marina Azahua, Mariana Roca y Mara Rahab se reunirán para charlar sobre este libro, el próximo 23 de febrero en punto de las 18.00 por el Face de la Librería el Traspatio Morelia.

No te lo pierdas AQUÍ EL LINK.