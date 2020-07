Cronos es una de las bandas leyenda que tiene el metal Venezolano, y en este 2020 estará de vuelta tras cerca de quince años de silencio musical. En esta nueva etapa, el cuarteto de Heavy Metal ofrecerá After All el próximo 21 de agosto. La nueva alineación se conforma con el guitarrista y fundador Facundo Coral (Tren Loco, Gillman, Stratuz, Coral); Eduardo Sáez (Electrocirkus, Clowns, Kashmir, Gillman, Los Pixel) en la batería; David Mondragón (Abbadon, Hellsing) en la voz y David Guti en el bajo y voz (Bacco, Far Beyond Hell, Whiplash, War Kabinett).

El origen de Cronos se remonta a 1985. Poco a poco se estableció como una de las bandas de Heavy Metal más importantes de Venezuela y compartió escenario con los grandes de aquél país, como La Misma Gente, Resistencia, Alta Frecuencia y Stratuz. A finales de los 80 y principios de los 90 tuvieron oportunidad de presentarse en televisión y extender su alcance, lo cual les permitió abrir una serie de conciertos de la legendaria banda colombiana Kraken en su primera gira Sud Americana. Por esos años, el sencillo “Al Fin Una Victoria” vendió más de 2000 copias en Venezulea, un número impactante para el país y el género musical y sonaba insistentemente en programas de radio especializados

Probablemente por esas cosas que tanto suceden en América Latina, la banda solo sacó un larga duración propiamente dicho, Rules, un disco con excelente recepción y críticas. Previamente habían editado un par de demos y el mencionado sencillo “Al Fin Una Victoria”. Entre finales de los 80 y mediados de los 90 se embarcaron en diversas giras latinoamericanas con Kraken y Masacre, después con Agresión y Laberinto, con los argentinos Horcas, y con Shaman de Brasil, la mayoría de ellas de nivel estelar en el cono sur del continente, lo cual fue un gran escaparate para Cronos.

Eventualmente y por diversas razones la banda se separó y entró en un estado de hibernación, mismo que concluye finalmente este 2020 con su resurgimiento. La multiculturalidad presente en esta nueva edición del cuarteto venezolano-argentino-mexicano imbuye nueva vida y también un sonido fresco y renovado. El disco será editado por el sello mexicano Sade Records, especializado en rastrear y promover grupos de culto que aún tienen mucho que decir.

