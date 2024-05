Cráneo y Lásser: Los protas del lo-fi y su viaje gonzo en ‘Diablos y bermudas’

Hace tiempo que el sonido lo-fi se convirtió en un asunto importante para el hiphop. En internet, millones de escuchas disfrutan del culto a la introspección que detona un tipo de beat cadencioso, sucio y relajado que por momentos anima a sumergirse en lo profundo de un cuarto sin mayor compañía más que un buen porro y tus propios pensamientos. El momento del chill para toda una generación que vive ensimismada en su habitación mental.

TXT:: Aarón Enríquez

En el monte Sinaí de toda esta movida para España y Latinoamérica están Cráneo y Lasser, auténticos protagonistas del género que llevan ya más de 10 años construyendo una carrera cien por ciento autogestiva cuya estructura se forjó bajo una serie de convicciones esenciales e inamovibles: amigos, skate, coolness y hip hop. Esta fórmula avanza en su nuevo álbum Diablos y bermudas, para mover el estereotipo del lofi hacia lugares más experimentales, todo bajo el manto del sabor latinoamericano y el espíritu gonzo como brújula.

“Con Lasser nos conocimos en un parquecito donde nos juntábamos a patinar y pasar el rato con los amigos. En ese tiempo yo empezaba a grabar videos de skate y la cosa de rapear surgió un poco de manera espontánea, era lo que todo mundo hacía estando ahí. Pero después nos animamos a hacerlo de forma un poquito más seria”, explica Sergio Jiménez aka Cráneo, rapero originario de Leganés, al sur de Madrid.

Tan simple como suena, el proyecto de Cráneo y Lasser tiene su génesis en el sueño que comparten millones de morritos hoy en día alrededor del mundo: hacer un crew con tus amigos de la cuadra para crear. No hay espíritu más DIY que eso y la respuesta ante lo que ha logrado este par desde la creación de Cráneo Media, la productora que dio origen a todo y en donde Cráneo hacía producciones audiovisuales, videos y comerciales.

Para 2014-2015, el lo-fi era una movida que bullía principalmente en Soundcloud. Para entonces beatmakers y DJs de todo el mundo compartían ese tipo de beats que abrevaban del boombap pero eran llevados al terreno de lo sucio con bpms lentos. En Europa ese epicentro estaba principalmente en Alemania y gente como Made in M, Juan Ríos y el Sr. Guayaba lo sabían muy bien.

“Nosotros ya hacíamos nuestras cosas en Madrid, pero todo detonó cuando Made in M nos llevó a Alemania. Ahí conocimos a unos chavales que estaban muy metidos en la escena lo-fi. Es ahí donde se origina todo al menos en Europa. Cuando llegamos allá flipamos con toda esa movida. Ellos fueron los que nos metieron en esto en esos años. Pero nosotros también tenemos otras inquietudes que hemos ido desarrollando a partir de los viajes y giras que hemos hecho en Latinoamérica, en lugares como Colombia o México”, explica Cráneo.

Los Avengers del lo-fi español se juntaron en Fanso, un proyecto que reúne a Made in M y Juan Ríos como beatmakers, Cráneo y Lasser como MCs y al Sr. Guayaba como productor. Los discos Acid house (2015) y Música para lagartos (2018) se convierten inmediatamente en cánon para el lo-fi, que encuentra un público expectante de este tipo de sonidos en este lado del charco.

“Estuvimos por primera vez en LATAM por ahí de 2017, concretamente México y Colombia. Para entonces ya habíamos creado toda la movida de Fanso con Made in M y Juan Ríos en Guayaba Récords, que se volvió una locura por la respuesta que obtuvimos. Aunque aún era muy de nicho y sigue siendo muy de nicho, para nosotros era impensable que en un lugar del desierto mexicano alguien nos iba a conocer”, explica Andrés Hidalgo aka Lasser.

Con esa gira se consolida el dueto Cráneo + Lasser, quienes llegan a lugares no tan comunes en el circuito musical al menos en México. Ciudades como Aguascalientes, San Luis o Torreón, además de Guadalajara y CDMX, los reciben muy bien; además de un país que también vivía una escena hip hop burbujeante como Colombia. “Lo que nos gusta es llegar a los lugares y conocerlos lo más a fondo posible. Eso nos pasaba en las giras: llegar, conocer gente nueva y explorar los sabores y los olores de manera natural”, comenta Lasser.

La llegada de Gonzo: Diablos y bermudas

Tras la pandemia y con una gira en puerta de regreso a Latinoamérica, Cráneo y Lasser viven un episodio que determinó el momento que viven ahora. Estresados por haber recibido inesperadamente la noticia de que no tendrían DJ para unas fechas previamente pactadas en México, deciden llamar a su nuevo integrante.

“En realidad estábamos cagados. Teníamos una gira de varias semanas en puerta y no teníamos DJ. Se me ocurrió llamarle Gonzo, un DJ cuyo trabajo ya conocíamos pero con quien no habíamos tenido mucho contacto más allá de redes. Le llamé contándole la situación y en 3 segundos aceptó sumarse a la gira. Esto fue el origen de Diablos y bermudas”, explica Cráneo.

El nombre puede ser coincidencia, pero Gonzo fue una pieza determinante para la construcción del concepto detrás del nuevo álbum. El espíritu de explorador y una influencia más americana a la hora de producir encaja muy bien con los principios que comparten Cráneo y Lasser y la gira resulta un éxito; pero además es el detonante de la creación de un nuevo universo que se nutre de las experiencias acumuladas en más de 5 años de viajes hacia este lado. Al estilo de Hunter S. Thompson y el periodismo Gonzo, los personajes de Cráneo y Lasser adquieren nuevas dimensiones con la influencia de su nuevo elemento.

El resultado es un álbum de lo-fi, pero que ahora integra otros sonidos a la paleta, además de una jerga en el lenguaje que revela las andanzas nocturnas, psicodélicas y profundas que han tenido los protagonistas en su estadía por Latinoamérica. Boogaloo, cumbia psicodélica, calipso y hasta ciertas influencias de Ennio Morricone llevan de la mano al escucha. El halo de la exploración con sustancias psicodélicas, más un lenguaje que se retuerce en el flow de ambos MC´s con frases como “bajando a que martita nos pague”, son las pistas del camino al que han llevado un género aparentemente estático como el lofi. “En cada lugar que vamos nos dicen siempre frases muy guapas. Nos gusta el chido de México y otras palabras que se dicen en otros lados, pero hay otras frases que son muy específicas que nos gustan mucho y que decidimos meter en las letras también porque forman parte de lo que hemos aprendido”, comenta Lasser.

Ahora mismo Cráneo, Lasser y Gonzo están de gira por México. Serán en total 7 semanas de viaje para llevar la palabra de Diablos y bermudas por todo el país. Con el chill de las bermudas y el calor del diablo quemandoles las patas noche tras noche. O al revés.

