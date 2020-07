Hace algunas semanas Anonymous se encargó de filtrar un listado de nombres de famosos que aparecían en la agenda de Jeffrey Epstein. Entre los que aparece el de la cantante y viuda de Kurt Cobain, Courtney Love.

Este llamado “blackbook” causó revuelo porque supuestamente era la lista de personas involucradas en la red de trata de menores por la que Epstein fue acusado. Hasta el momento no se han tomado cartas en el asunto, sin embargo Love ya salió a defenderse.

A través de un post en su cuenta de Twitter, la ex integrante de Hole aseguró nunca haber conocido al fallecido multimillonario y escribió:

Hey . About my name in Epstein’s address book , it’s creepy as fuck that I’m in that thing I agree. I didn’t know him , never met him , didn’t know who he was. Apparently he collected celebrity phone numbers. The end . Hope he burns in Avīci hell. https://t.co/ntgu2BpNy1

— Courtney Love Cobain (@Courtney) July 27, 2020