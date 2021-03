Courtney Love habló sobre la difícil batalla que ha tenido contra la anemia, confesando que estuvo a nada de morir por una complicación en la enfermedad mientras se encontraba hospitalizada.

La artista fue diagnosticada con su condición el pasado agosto, la cual hace que las personas que la tengan experimenten deficiencia de glóbulos rojos. Aunque ya han pasado muchos meses desde que se le diagnostico Courtney no había hecho público su caso, hasta hace poco.

En su cuenta de Instagram Love dio una declaración sobre su delicado estado de salud, diciendo lo siguiente: “Gente, he estado triste y extremadamente enferma. Debilitada, con un dolor indescriptible y en agosto con 97 libras casi muero en el hospital por anemia“.

“Fui estigmatizada por ser adicta durante 9 meses por muchos doctores mal equipados, doctores atrasados y charlatanes. Mientras sufro un dolor agudo debilitante. Entonces conocí al Dr de manejo del dolor más empático y sabio. ¡Estoy muy agradecida! Estoy tan bien ahora. El aceite de CBD ha eliminado CASI TODOS los síntomas físicos. Y todo el dolor”.

“¡Pero estoy bien! Así que me estoy despertando y estoy frágil. ¡Volveré a ser fuerte pronto! No como siempre, porque este es el período para estar tranquila y no gastar energía en ira, etc. Dejando caer la piedra como decimos. Un nuevo tipo de fuerza con sabiduría y más empatía de la que tenía por las personas con enfermedades físicas. Los amo a todos”.

Crédito foto de portada: Instagram Courtney Love