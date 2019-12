Courtney Barnett ya tiene su MTV Unplugged (Live in Melbourne) y para su set no sólo eligió algunas de las canciones más destacadas de su carrera, sino también algunas otras de artistas que influenciaron su estilo musical. Una de ellas fue So Long, Marianne de Leonard Cohen, adaptándola a su estilo particular de cantar cargado de honestidad a esta canción ya de por sí, emotiva.

El set completo estuvo compuesto por ocho canciones, cinco originales de Barnett y tres covers más, el del cantautor canadiense, otro de Archie Roach y uno más de Seeker Lover Keeper. Este es el setlist completo:

Depreston Sunday Roast charcoal Lane ft. Paul Kelly (original de Archie Roach) Avant Garden Nameless, Faceless ft. Evelyn Ida Morris Untitled (Play It On Repeat) Not Only I ft. Marlon Williams (original de Seeker Lover Keeper) So Long, Marianne (original de Leonard Cohen)

Mira el unplugged completo aquí.

Me encanta tocar frente al público de Melbourne… Quería tener una mezcla de viejas canciones, nuevas canciones y covers, temas que no tocamos comúnmente. Es interesante ver a través de un filtro diferente.

El MTV Unplugged (Live in Melbourne) fue grabado el 22 de octubre 2019 en Howler (Brunswick, Melbourne). Ya está disponible para escucha en plataformas digitales y podrá conseguirse de manera física (CD o vinilo) a partir del 21 de febrero próximo. También ya puedes pre-ordenar del material ya está disponible.

El 4 de marzo de este año, Courtney Barnett visitó la Ciudad de México para presentar su más reciente álbum, Tell Me How You Really Feel. Lee cómo estuvo este show íntimo en nuestra cobertura.