La cantautora canadiense Steph Yates, conocida por proyectos como Esther Grey y Cupcake Ductape, presenta formalmente su álbum debut como Cots, proyecto solista que radica entre el más fino bossa nova y el más puro pop estilo francés de los años 60 y 70; con elementos de jazz, psicodelia y hasta algunos guiños de producción a la música progresiva.

TXT:: Joel Rodríguez

El trabajo lleva por nombre Disturbing body (Arts & Crafts, 2021), y se compone mayormente por canciones accesibles con estructuras y texturas que permiten ir al grano sin urgencia ni obstáculos. Composiciones en las que no existe sobreproducción, sino más bien una voz cálida y familiar con aderezos perfectos que cobijan de principio a fin.

Los 10 tracks que componen este debut cuentan con una producción minimalista a cargo de Sandro Perri, cuya labor resulta tan nítida y suave que es casi como si se tratara de un zurcido invisible; aquél que no podemos ver pero mantiene todo unido, logrando otorgar lugares estelares a teclados, pianos, órganos, percusión y, muy especialmente, a los vientos.

Sin lugar a dudas “Disturbing body”, “Sun-spotted apple”, “Last sip”, “Flowers” (primer sencillo) y “Midnight at the station”, son los mejores momentos del compendio. En estos temas podemos percibir de forma tradicional la influencia de gente como Tom Waits, Miles Davis y Louis Armstrong, aunque con la contemporaneidad de Florence Welch. Disturbing body, un disco ampliamente recomendable, te guste o no el bossa nova.