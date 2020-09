Pixar nos ha dejado grandes y conmovedoras historias a lo largo de su existencia y con eso me refiero no solo a largometrajes sino también a cortometrajes y es que ¿A quién no le ha tocado ver un lindo cortometraje de Pixar en la sala de cine unos momentos antes de empezar la película?, y a decir verdad es que la mayor parte de veces nos dejan con un gran sabor de boca.

Así que hoy te dejare algunos títulos de estos grandes cortometrajes que no puedes no ver.

Day & Night -2010

The Blue Umbrella -2013

One Man Band – 2005

Piper – 2016

Purl – 2018

Lava – 2014

Presto – 2008

Knick knack -1989

The birds – 2000

Sanjay´s Super Team – 2015

Partly Coudly – 2009

Lou – 2017

La luna – 2011