El Corona Capital es uno de los festivales chilangos que cada año más anhelamos. Lastimosamente éste 2020 debido a la emergencia sanitaria que vive el mundo entero no se podrá llevar a cabo y sí, estamos tristes.

Justo el año pasado, el festival celebró su primera década. Diez años llenos de pura buena vibra, amigos, baile, chela y lo más importante, una extensa lista de grandes artistas musicalizando sus diferentes escenarios. Algunos de ellos ya más que conocidos y otros no tanto pero todos siempre cumpliendo la misión de hacernos pasar momentos inolvidables.

En fin, esto de la cancelación nos puso nostálgicos. Y es por eso que hemos seleccionado algunos de los mejores actos que hemos visto a lo largo de la historia del Corona Capital porque recordar es volver a vivir ¿no?

Chécalos a continuación:

1. New Order

New Order se ha presentado dos veces en el festival pero para ser más exactos, nos referimos de la primera vez como parte del CC12, la cual de hecho fue también la primera que la banda visitaba nuestro país. El baile y la emoción de por fin ver a la legendaria agrupación creó un ambiente inolvidable entre los asistentes.

2. Pixies

Pixies fue uno de los primeros headliners en la historia del festival, presentándose durante la primera edición en el 2010. Y posteriormente regresaron para volver a formar parte del lineup del Corona Capital 2015.

3. Cage The Elephant

Los estadounidenses se adueñaron de uno de los escenarios principales en el CC17, el cual estuvo completamente lleno de fans. Su presentación fue enérgica, explosiva e inolvidable, como sólo ellos saben.

5. Palma Violets

La única ocasión que Palma Violets pisó tierras chilangas fue para formar parte de la edición del 2013. Y muy a pesar de haber tenido un horario complicado por ser tan temprano, la banda logró tener una gran audiencia y dar un show espectacular.

6. Black Kids

Los Black Kids pusieron a todos y cada uno de los asistentes a bailar como nunca. Sin mencionar que pusieron como locos a todos por el cover a “There Is A Light That Never Goes Out” de The Smiths.

7. Arctic Monkeys

En 2013 los Arctic Monkeys llegaron por primera vez al Corona Capital para dar un show que quedó más que grabado en el corazón del festival. Se aventaron sus más grandes éxitos y también canciones del AM, disco que venían promocionando.

8. Portishead

Sólo una vez en la vida Portishead nos ha deleitado con su música en nuestro país y obvio fue en un Corona Capital, para ser más exactos en 2011. La noche fue mágica, no cabía ya ni un alma en el escenario, todos fascinados con la voz de Beth Gibbons que le enchinó la piel a todos.

9. Nine Inch Nails

Trent Reznor y compañía estremecieron el escenario del Corona Capital en 2018, siendo uno de los grupos más esperados de aquel lineup. No hay mucho que decir, ya que es más que evidente que lo que presenciamos esa noche fue fuera de este mundo.

10. The Vaccines

Varios estaremos de acuerdo en que el lineup del 2012 fue uno de los más memorables. Y en él se incluyó a The Vaccines, quienes a pesar de no ser tan conocidos por aquellos días, hubo una gran audiencia y los saltos y diversión nunca hicieron falta.

11. Blondie

El regreso de una de las bandas más legendarias de todos los tiempos obvio no podía faltar. Debbie Harry y compañía cerraron uno de los días del CC13 con un repertorio que recorría lo mejor de su trayectoria y que puso a bailar a todos.

12. The Libertines

La espera de años que tuvieron que hacer los fans de The Libertines valió totalmente la pena. Su presentación en el festival en 2015 fue más que épica, cada canción resonaba por la audiencia que no paró nunca de corear las canciones de la banda.

13. Foo Fighters

Como era de esperarse Dave Grohl y compañía incendiaron el escenario principal del Corona Capital 2017. Fans por doquier haciendo headbanging, imitando tocar un guitarra, cantando, saltando, fue algo realmente impactante.

14. The Drums

La banda llegó por primera vez al festival en 2012. Y posteriormente, ya siendo más un proyecto solista de Jonny Pierce llegó al CC17 para presentar su material discográfico Abysmal Thoughts. Ambas realmente legendarias.

15. The Chemical Brothers

El dúo se presentó en el festival en 2018. Fue un tanto incómodo porque siendo sinceros, el escenario les quedó muy chico, pero definitivamente no fue impedimento para que todos disfrutaran y movieran el esqueleto como si no hubiera un mañana.

Foto de portada tomada del Facebook de Corona Capital.