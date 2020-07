Corinne Reid genera polémica al mostrar su arte que al parecer ha sido plagiado por la serie La Jauría de Amazon Prime Video.

La ilustradora radicada en Boston, mostró a través de su cuenta de twitter la peligrosa cercanía de una ilustración suya con uno de los carteles que promocionan la serie y menciona: “Its been brought to my attention that the producers for the show La Jauría have stolen my work and used it to promote their Amazon Prime series … What do you think?”

Te dejamos aquí el arte de Corinne Reid y La Jauría para que tú decidas.

