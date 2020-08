Corey Taylor, miembro de Slipknot, está haciendo su debut solista. Y como parte de sus primeros movimientos para esta nueva etapa, el músico estrenó el video para “Black Eyes Blue”.

En éste frenético videoclip dirigido por DJay Brawner se le ve al cantante tratando de escapar de una casa en el desierto, hasta que eventualmente se da cuenta de que no hay escapatoria.

Además de que a lo largo del clip se intercalan imágenes de la banda de Taylor tocando dentro de la casa para después llevarlo todo al exterior con impactantes tomas atmosféricas de montañas al fondo. Chécalo a continuación:

“Black Eyes Blue” fue lanzada hace unas semanas junto con “CMFT Must Be Stopped” y el anuncio oficial de su nuevo disco solista, titulado CMFT. Éste fue grabado en el Hideout Studio de Las Vegas con el productor Jay Ruston.

Al parecer el álbum contendrá una mezcla de canciones escritas recientemente y canciones que se remontan a su adolescencia. Y su lanzamiento se tiene contemplado sea el próximo 2 de octubre a través de Roadrunner Records.

Pre-ordena ya CMFT de Corey Taylor dando click aquí.

Tracklist CMFT:

1. HWY 666

2. Black Eyes Blue

3. Samantha’s Gone

4. Meine Lux

5. Halfway Down

6. Silverfish

7. Kansas

8. Culture Head

9. Everybody Dies On My Birthday

10. The Maria Fire

11. Home

12. CMFT Must Be Stopped [Feat. Tech N9ne & Kid Bookie]

13. European Tour Bus Bathroom Song

Foto de portada tomada del Facebook de Corey Taylor.