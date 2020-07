Slipknot se encuentra en plena celebración del 21 aniversario de su álbum debut homónimo. Y como parte de los festejos, Corey Taylor estuvo hablando sobre aquellos años formativos y reveló su canción favorita de la banda.

Con la reciente transmisión de la colección de videos caseros de la banda, Welcome To Our Neighbourhood, el frontman de Slipknot dijo a través del sitio web de Knotfest que su canción favorita “por mucho” es Scissors.

Y explicó:

Mi favorita por mucho es Scissors. Hasta este día es mi canción favorita de Slipknot. La amo porque cada vez que la tocábamos, toda la segunda parte era improvisada. Jugamos el uno al otro, forma libre, prosa libre, todo. Fue violento y hermoso. Nada lo reemplazará para mí, cuando dejamos de tocarla en vivo, me costó mucho disfrutar nuestros set durante un buen tiempo.

De igual forma, el músico estuvo revelando que para ese disco él tuvo de influencias a artistas como Faith No More, Neurosis, Korn, Obituary, Acid Bath, Public Enemy, Anthrax, NEA, entre otros. Mientras que por la parte lírica, comentó que Eyeless es la canción “más cruda y abierta” que ha escrito.

Todo lo que estuvo discutiendo Corey Taylor sobre la época de su disco debut aún lo puedes leer aquí.

Por otra parte, Corey Taylor ya también se encuentra más que listo para lanzar su álbum debut solista. El cual, según mencionó recientemente, contendrá 25 canciones las cuales fueron grabadas totalmente en vivo.

Créditos foto de portada: Michael Campanella.