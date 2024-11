Coordenadas Claras para nuestra Confusión, Julieta Aranda en el MUAC

La muestra Coordenadas Claras para nuestra Confusión de Julieta Aranda llega al MUAC, con un trabajo que provoca encuentros sensoriales entre la naturaleza del tiempo y la ficción especulativa. Su obra se desarrolla desde la relación del humano y la tierra y los cambios con la tecnología, la inteligencia artificial, los viajes espaciales y las hipótesis científicas. La obra de Julieta Aranda abarca escultura, instalación, video y medios impresos.

“La obra de Aranda se ocupa de las implicaciones de definirnos como seres con tiempo en distintas escalas y planos. Como no hay reloj o calendario que funcione para todos los seres vivos, este tiempo es siempre subjetivo. Esta conversación inició con You Had No 9th of May!, obra en la que la artista explora la arbitrariedad de la línea internacional del tiempo y la decisión del archipiélago Kiribati de alterarla para revertir la división de su territorio en dos temporalidades.” MUAC.

Coordenadas Claras para nuestra Confusión es una revisión del trabajo de la artista en las últimas décadas y se exhibirán en las salas 7 y 8, en el patio interior frente a estas salas y en el pasillo volado y la terraza norte del MUAC; además, se exhibirá la instalación Time/Bank [Tiempo/Banco] en la biblioteca del Goethe-Institut Mexiko, que se suma a este proyecto.

La muestra de Julieta Aranda inaugura el sábado 23 de noviembre a las 12:00 horas con una charla inaugural de la exposición en el Ágora MUAC. Participan Irmgard Emmelhainz, Alejandra Labastida y la artista.

MUAC, Insurgentes Sur 3000, Centro Cultural Universitario, CDMX.