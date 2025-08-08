Convocatoria Noreste Art Fair 5

La feria de arte lanza su convocatoria para la edición número 5 del próximo año. Noreste Art Fair es una feria que pretende ser un punto de encuentro entre creadores, coleccionistas y público en general. Se presentan como una plataforma de visibilidad para artistas independientes, colectivos, galeristas, e instituciones en el noreste de México.

La Convocatoria Cierra: Hasta agotar los espacios disponibles. Consulta la convocatoria completa en este link: https://noresteart.com/wp-content/uploads/2025/06/convocatoria-NAF-VOL-5.pdf

“Convocamos a artistas de todas las regiones y latitudes a ser parte de una feria que no solo exhibe, sino conecta, impulsa y da visibilidad real al talento contemporáneo. Cada edición es una oportunidad para hacer comunidad desde el arte”. César Aristóteles.

Los artistas interesados pueden postularse a través del sitio web: www.noresteart.com o escribiendo a: info@noresteart.com

Noreste Art Fair, NAF, se llevará a cabo los días 18 y 19 de abril de 2026 en el Club México Palestino Libanés, en San Pedro Garza García, Monterrey, Nuevo León.