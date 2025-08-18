Revista Marvin

Convocatoria Murmuro para Ensayo Sonoro

Convocatoria Murmuro para Ensayo Sonoro

Murmuro regresa con su tercera edición titulada Poéticas del subsuelo, un ciclo de escucha en completa oscuridad que reunirá piezas acusmáticas en torno a lo oculto, lo inframundano y las resonancias del subsuelo.

El evento de arte sonoro Murmuro lanza su convocatoria para participar con un Ensayo Sonoro en su edición número 3; en la que exploran tres ejes: oscuridad, reverberancia y ocultamiento. La convo invita a artistas, investigadorxs, poetas y público en general a participar con propuestas sonoras que interroguen lo enterrado, lo confinado o lo invisible.
Murmuro es un encuentro de arte sonoro que genera espacios efímeros de escucha dedicados a las distintas formas de relacionarnos con el sonido y las diversas disciplinas que lo abordan.

Lineamientos de la convocatoria

  • Piezas solicitadas: música, ensayo sonoro, poesía, paisaje sonoro, documental auditivo u otros formatos sonoros que dialoguen con la temática.
  • Duración máxima: 7 minutos.
  • Formato de audio: WAV (44.1 o 48 kHz, 24 bits).
  • Multimedia: Quicktime .mov (ProRes 444, mínimo Full HD); el sonido debe ser el eje central.
  • Espacio de escucha: obras diseñadas

La Convocatoria Murmuro Ensayo Sonoro cierra el 1 de septiembre.
Publicación de resultados: 10 de septiembre de 2025 (redes de Murmuro).
Presentación de piezas seleccionadas para el Murmuro 3 será el 27 de septiembre de 2025 en Centro de Cultura Digital, CDMX.

Consulta la Convocatoria Completa en en este link: https://forms.gle/VQ8rgBN8epPqVe7b7

