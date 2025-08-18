Convocatoria Murmuro para Ensayo Sonoro

El evento de arte sonoro Murmuro lanza su convocatoria para participar con un Ensayo Sonoro en su edición número 3; en la que exploran tres ejes: oscuridad, reverberancia y ocultamiento. La convo invita a artistas, investigadorxs, poetas y público en general a participar con propuestas sonoras que interroguen lo enterrado, lo confinado o lo invisible.

Murmuro es un encuentro de arte sonoro que genera espacios efímeros de escucha dedicados a las distintas formas de relacionarnos con el sonido y las diversas disciplinas que lo abordan.

Lineamientos de la convocatoria

Piezas solicitadas: música, ensayo sonoro, poesía, paisaje sonoro, documental auditivo u otros formatos sonoros que dialoguen con la temática.

Duración máxima: 7 minutos.

Formato de audio: WAV (44.1 o 48 kHz, 24 bits).

Multimedia: Quicktime .mov (ProRes 444, mínimo Full HD); el sonido debe ser el eje central.

Espacio de escucha: obras diseñadas

La Convocatoria Murmuro Ensayo Sonoro cierra el 1 de septiembre.

Publicación de resultados: 10 de septiembre de 2025 (redes de Murmuro).

Presentación de piezas seleccionadas para el Murmuro 3 será el 27 de septiembre de 2025 en Centro de Cultura Digital, CDMX.

Consulta la Convocatoria Completa en en este link: https://forms.gle/VQ8rgBN8epPqVe7b7