Convocatoria Bienal Internacional de Cartel Oaxaca

El Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, lanza la convocatoria para participar en la 5ta Bienal Internacional de Cartel Oaxaca, pueden participar: diseñadores, artistas visuales, estudiantes y cualquier persona interesada, sin importar su profesión, nacionalidad o residencia actual.

Los premios son para los tres primeros lugares:

Primer lugar : 30,000.00 pesos

: 30,000.00 pesos Segundo lugar : 20,000.00 pesos

: 20,000.00 pesos Tercer lugar: 10,000.00 pesos

El tema del cartel es: Salud Mental, la imagen debe reflexionar o visibilizar sobre el tema.

La convocatoria cierra el 30 de septiembre, consulta la información completa en este link: https://www.iago.com.mx/5abienaldelcartel/