Convocatoria Bienal Internacional de Cartel Oaxaca

Con premios de hasta 30'ooo.00 pesos los carteles seleccionados serán parte del programa expositivo de el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca y del Museo Nacional de la Estampa.

El Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, lanza la convocatoria para participar en la 5ta Bienal Internacional de Cartel Oaxaca, pueden participar: diseñadores, artistas visuales, estudiantes y cualquier persona interesada, sin importar su profesión, nacionalidad o residencia actual.

Los premios son para los tres primeros lugares:

  • Primer lugar: 30,000.00 pesos
  • Segundo lugar: 20,000.00 pesos
  • Tercer lugar: 10,000.00 pesos

El tema del cartel es: Salud Mental, la imagen debe reflexionar o visibilizar sobre el tema.

La convocatoria cierra el 30 de septiembre, consulta la información completa en este link: https://www.iago.com.mx/5abienaldelcartel/

Oscar G. Hernández

Hurgando y exhibiendo la médula de la narrativa gráfica, venga de dónde venga, sigue creyendo que lo único que salva a este pinche mundo pandémico es la cultura y el arte; el amor qué. Entre otras cosas, escribe sobre dibujos que hablan y mucho más. oscarghx@marvin.com.mx

    Auditorio BB