Convocatoria 4º Concurso de Canción Feminista

Convocatoria 4º Concurso de Canción Feminista

Por cuarta ocasión la Casa de Lago UNAM y sus aliades lanzan la convocatoria para el cantó feminista.

La Convocatoria para el 4º Concurso de Canción Feminista esta dirigido a mujeres e identidades sexo-género disidentes de la comunidad estudiantil de la UNAM , creadoras individuales o colectivas, nacionales o extranjeras, que sean mayores de edad.

Por “canción feminista” para esta convocatoria se entiende cualquier tipo de género musical que incluya música y letra, cuya narrativa o lírica impulsen, presenten, acompañen, hagan eco, dibujen o representen inquietudes, problemas específicos o temas relacionados con las diversas luchas feministas y que convoquen a la ciudadanía a unirse a esta lucha global.

Esta convocatoria surge como un homenaje a los primeros Concursos de Canción Feminista que se llevaron a cabo en los años ochenta, como parte del entonces naciente movimiento feminista en México. Con ella se busca dar continuidad a un encuentro que impulsa, desde la música y el canto, las herramientas y motores de las luchas de los feminismos de entonces y de ahora, con las voces que hoy las mantienen vivas.

Los premios van de:

Primer lugar: $10,000 pesos mexicanos (diez mil pesos 00/100 M.N.) y el lanzamiento del sencillo de la canción ganadora en el Sello Jueves.

Segundo lugar: $7,000 pesos mexicanos (siete mil pesos 00/100 M.N.).

Tercer lugar: $4,000 pesos mexicanos (cuatro mil pesos 00/100 M.N.).

Consulta las bases de la convocatoria en este link: https://casadellago.unam.mx/nuevo/evento/4o-concurso-cancion-feminista

La convocatoria cierra el domingo 28 de septiembre de 2025.

Esta convocatoria es posible por La Coordinación de Difusión Cultural a través de Casa del Lago UNAM, la Dirección General de Radio UNAM, la Dirección General de Música UNAM, la Cátedra Rosario Castellanos de Literatura y Géneros, la Revista de la Universidad de México, la Facultad de Música UNAM, la Escuela Nacional Preparatoria UNAM, el Colegio de Ciencias y Humanidades, el Sello Jueves y SIPAM a través de Violeta Radio.

Flyer Convo Cancion feminista
Oscar G. Hernández

Oscar G. Hernández

Hurgando y exhibiendo la médula de la narrativa gráfica, venga de dónde venga, sigue creyendo que lo único que salva a este pinche mundo pandémico es la cultura y el arte; el amor qué. Entre otras cosas, escribe sobre dibujos que hablan y mucho más. oscarghx@marvin.com.mx

