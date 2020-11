Constantine salió en el 2005 y aunque fue menospreciada por la crítica y no le fue bien en taquilla en su momento; actualmente se ha convertido en una referente del estilo y permanece en el corazón de muchas personas. Batallas entre ángeles y demonios por el control de la tierra, todo esto con Keanu Reeves como un sacerdote listo para defender a la humanidad contra lo que sea. ¿Qué más puedes pedir? Pues bueno, según nuevos reportes la historia podría tener una secuela.

La confirmación de que hay una secuela de Constantine proviene del actor Peter Stormare; quien interpretó a Lucifer en la cinta y en Instagram publicó una imagen de su personaje. Sin embargo, lo que sorprendió a todos es lo que dice el post del actor: “Secuela en desarrollo”

En marzo de este año We Got This Covered dio a conocer que Keanu Reeves y Tilda Swinton ya estaban en pláticas con Warner Bros. para la secuela de Constantine. También, se dijo que originalmente se tenía planeado hacer un reboot más apegado a los cómics; pero es muy probable que la enorme popularidad de Reeves haya hecho cambiar de opinión al estudio.

Un poco más de información sobre el proyecto fue revelada en julio por el director Francis Lawrence, quien en entrevista con Slash Film dijo que él y Keanu Reeves no solo tenían ganas de hacer una segunda parte de Constantine, sino que ya se habían reunido para hablar sobre ésta y querían hacerla para adultos.



“Creo que todos queremos hacerla. Tuvo el éxito suficiente. Queremos hacer una película responsable, más adulta. Por responsable me refiero a algo que no costará tanto como la original, la cual pensábamos que iba a ser para mayores de 13 años. Hemos trabajado en la secuela un tiempo. Iba a ser complicado dar con la forma de ubicarla. Lo que me gustó de la primera es que era una historia realmente personal así que pensé que sería un error caer en la pomposidad de lo sobrenatural.”