HBO ya confirmó que la precuela de Game Of Thrones ya está en proceso. La serie que llevará por nombre House Of The Dragon ya inició su casting y se espera que llegue a nosotros en dos años.

De acuerdo con Entertainment Weekly, HBO reveló que esta nueva serie estará basada en la novela Fire And Blood de George R. R. Martin, autor de Game Of Thrones, la cual tiene lugar 300 años antes de la serie de televisión.

Hasta el momento aún no han revelado los actores que protagonizarán la serie. Sin embargo, ya se anunció que House Of The Dragon estará al mando del guionista Ryan Condal y Miguel Sapochnik, quien dirigió algunos episodios de Game Of Thrones, incluyendo el de The Battle Of The Bastards y The Winds Of Winter.

Mientras que respecto a la trama, todos los detalles los han mantenido muy en secreto. Pero en vista de que Fire and Blood abarca 150 años, la misma fuente supone que el programa abordará la Guerra Civil de Targaryen como un punto fundamental de la trama.

Al parecer House Of The Dragon tendrá una duración de diez capítulos y aunque aún no cuenta con fecha oficial de estreno, se espera vea luz en el año 2022.

Créditos foto de portada: HBO.