La Convocatoria #TuBandaEnFestivalMarvin está abierta hasta el 26 de septiembre, los proyectos seleccionados se presentarán en la próxima edición de Festival Marvin y contarán con una retribución económica por su show.

El Festival Marvin está de regreso, listo para tomar las calles de las colonias Roma-Condesa e inundarlas de música. Y con emoción, anunciamos que de nueva cuenta estamos buscando bandas que deseen compartir cartel con los artistas legendarios y en crecimiento que le darán vida a Festival Marvin (por fin, en formato presencial).

¿Si tengo una banda emergente es posible formar parte del cartel de Festival Marvin? ¡Sí! Una oportunidad única para presentarse en directo, face to face, ante los principales actores de la industria musical y los escuchas que, sabemos, estás buscando; aquellos que siempre se muestran ansiosos por encontrarse con propuestas frescas.

Bienvenidas todas las propuestas interpretadas en cualquier idioma sin que importe el país de procedencia ni tampoco si ya han sido firmadas por un sello discográfico. Se trata de ampliar el horizonte sonoro de Festival Marvin de la mano de creadores comprometidos con su música.

Tras recabar el material, un jurado integrado por personalidades de primer nivel en la industria musical, entre los que se hallan músicos profesionales, periodistas, managers y productores elegirán a 3 ganadores. Este jurado elegirá a una ronda de propuestas finalistas, de las que finalmente saldrán los 3 ganadores que se presentarán en el Festival Marvin, a llevarse a cabo del 27 al 29 de octubre y, que contarán con un apoyo de relaciones publicas y medios de parte de Festival Marvin.

CONVOCATORIA

Generalidades:

Los participantes podrán aplicar para tener 1 slot en el Line up de Festival Marvin.

La inscripción de cada proyecto deberá cubrir una cuota de inscripción de $500 MXN.

Los sets de cada slot serán de 45 minutos.

El Festival Marvin no cubrirá gastos para llegar al show.

Los ganadores deberán contar con su propio equipo y el Festival Marvin les proveerá el backline con el que cuenta su escenario a presentarse.

Los shows de los ganadores se llevarán a cabo del 27 al 29 de octubre de 2022.

Podrán participar: proyectos musicales de todos los estilos musicales, sin importar dónde radiquen, su idioma o si están firmados por algún sello discográfico o management.

La convocatoria estará abierta del miércoles 24 de agosto al lunes 26 de septiembre.

El viernes 7 de octubre se anunciará a los finalistas y los ganadores el 13 de octubre.

Detalles adicionales:

Cada integrante de los proyectos ganadores será acreedor a un acceso general para disfrutar del festival.

Los proyectos ganadores recibirán una retribución económica de $6000 MXN.

En caso que los proyectos ganadores no radiquen en la Ciudad de México o en el país los gastos de visado y para llegar a su show correrán por su cuenta.

Todos los participantes al aplicar aceptan los términos y condiciones.

Para aplicar los proyectos deberán llenar el siguiente formulario.

Súmate a la lista de bandas como Melts, The Funerals, Fools Like Me, Lady Goldenesque, Mengers y más que han podido exponer su obra en nuestros escenarios gracias a la convocatoria #TuBandaEnFestivalMarvin, registra tu proyecto aquí.